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Спрос на экскурсии по России летом вырос на 30%

Спрос на экскурсии по России летом вырос на 30% - 16.07.2025, ПРАЙМ

Спрос на экскурсии по России летом вырос на 30%

Среди туристов, путешествующих по России, этим летом растет интерес к экскурсиям, включающим наблюдение за дикими животными, за год он увеличился на 30%, в... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T06:52+0300

2025-07-16T06:52+0300

2025-07-16T06:52+0300

общество

камчатка

байкал

архангельская область

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Среди туристов, путешествующих по России, этим летом растет интерес к экскурсиям, включающим наблюдение за дикими животными, за год он увеличился на 30%, в числе наиболее популярных направлений - Байкал, Камчатка и Мурманская область, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Спрос на летние экскурсионные туры по России, включающие наблюдение за животными, и загородные объекты размещения вблизи национальных парков, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе наиболее популярных направлений - Байкал, Камчатка, Мурманская, Астраханская и Архангельская области", - сообщили в союзе. По данным туроператора "Ален", которые привели в сообщении, на Байкале наиболее популярно наблюдение за нерпами в естественной среде обитания. "Лучшее время для этого - июль и август. Крупнейшее лежбище находится на Ушканьих островах: за редкими пресноводными нерпами наблюдают со специальной смотровой площадки через прорези в стене", - говорится в сообщении. В Архангельской области, в акватории Онежского полуострова, можно наблюдать за кольчатыми нерпами, лахтаками (подвид тюленей), белухами, морскими птицами, сообщили в РСТ. "За нерпами и лахтаками наблюдают с открытой резиновой лодки, за белухами - тоже с воды. Туристические компании проводят экспедиции, в которых можно поплавать с белухами - в гидрокостюмах, чтобы не замерзнуть в водах Белого моря. Также туристы берут сапборды, которые позволяют подплыть к белухам максимально близко", - отметили в союзе. В Мурманской области, в районе Териберки с апреля по сентябрь устраивают фотоохоту на китов. "Пик активности животных приходится на середину лета. Конечно, стопроцентной гарантии увидеть китов во время морского сафари нет, но туристам предлагают скрасить возможную неудачу рыбалкой и дегустацией морских деликатесов", - сообщили в РСТ. Из тура на Камчатку можно привезти снимки бурых медведей, когда они ловят лосося во время нереста. "Путешественников размещают на озерах, чаще всего - Курильском и Двухюрточном. Кроме того, на Камчатке в Авачинской долине можно встретить сусликов-евражек, а во время морской прогулки по Авачинской бухте заснять птичьи базары. Еще в акватории полуострова можно наблюдать косаток", - рассказали в РСТ. Поездку в Астраханский биосферный заповедник эксперты рекомендуют планировать на вторую половину лета. "В это время в дельте Волги распускаются лотосы. Прогулку к цветочным полям можно совместить с бердвотчингом - наблюдением за птицами. Их на территории заповедника около 300 видов, в том числе краснокнижные орлан-белохвост и кудрявый пеликан", - заключили в сообщении.

камчатка

байкал

архангельская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , камчатка, байкал, архангельская область, российский союз туриндустрии, рст