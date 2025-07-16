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"Россия побеждает". В США оценили попытки Трампа изменить курс по Украине

"Россия побеждает". В США оценили попытки Трампа изменить курс по Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ

"Россия побеждает". В США оценили попытки Трампа изменить курс по Украине

Попытки США изменить свою позицию по Украине уже не смогут повлиять на ход конфликта, Россия продолжает побеждать на поле боя, заявил американский экономист... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:48+0300

2025-07-16T14:48+0300

2025-07-16T14:48+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Попытки США изменить свою позицию по Украине уже не смогут повлиять на ход конфликта, Россия продолжает побеждать на поле боя, заявил американский экономист Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости. В понедельник президент США Дональд Трамп представил схему поставок вооружений Украине через НАТО: США продадут оружие союзникам, те передадут его Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских компаний. По его словам, механизм уже согласован и будет реализован на средства стран альянса. "Имеют ли эти шаги значение? И да, и нет. Да - погибнет больше людей без всякой причины. Нет - это не изменит долгосрочную траекторию конфликта. Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения. Россия по-прежнему побеждает на поле боя и продолжит это делать", - подчеркнул он. По словам Сакса, даже новые экономические меры США против России, в том числе обещанные тарифы и санкции, не окажут существенного эффекта. "Угрожаемые тарифы не повлияют вообще никак, поскольку между США и Россией сейчас очень небольшие объёмы торговли", - добавил собеседник агентства. В тот же понедельник Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

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сша, украина, киев, дональд трамп, джеффри сакс, нато