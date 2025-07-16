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Степашин сравнил Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Степашин сравнил Путина и Трампа
Степашин сравнил Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
Степашин сравнил Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп похожи в том, что для них интересы своих стран важнее всего, считает бывший премьер-министр РФ Сергей... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T06:13+0300
2025-07-16T06:13+0300
общество
украина
европа
сергей степашин
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп похожи в том, что для них интересы своих стран важнее всего, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Трамп - прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи", - сказал он в интервью РИА Новости. В этом контексте Степашин считает, что Трампу неинтересны ни Украина, ни Европа, для него история его страны, ее богатства важнее, чем все остальное. Также он обратил внимание на диалог Путина и Трампа, указав на то, как тонко в этой ситуации ведет себя российский лидер. "Будь то ирано-израильские аспекты, будь то другие. Тонко, аккуратно", - добавил Степашин.
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общество , украина, европа, сергей степашин, дональд трамп, владимир путин
Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, Сергей Степашин, Дональд Трамп, Владимир Путин
06:13 16.07.2025
 
Степашин сравнил Путина и Трампа

Экс-премьер Степашин: для Путина и Трампа интересы своих стран важнее всего

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп похожи в том, что для них интересы своих стран важнее всего, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Трамп - прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи", - сказал он в интервью РИА Новости.
В этом контексте Степашин считает, что Трампу неинтересны ни Украина, ни Европа, для него история его страны, ее богатства важнее, чем все остальное.
Также он обратил внимание на диалог Путина и Трампа, указав на то, как тонко в этой ситуации ведет себя российский лидер. "Будь то ирано-израильские аспекты, будь то другие. Тонко, аккуратно", - добавил Степашин.
 
ОбществоУКРАИНАЕВРОПАСергей СтепашинДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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