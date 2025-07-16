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Степашин сравнил полномочия Путина и Трампа
Степашин сравнил полномочия Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
Степашин сравнил полномочия Путина и Трампа
Полномочия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы, в Штатах есть "глубинное правительство", считает бывший премьер-министр... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T07:28+0300
2025-07-16T07:28+0300
2025-07-16T07:28+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Полномочия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы, в Штатах есть "глубинное правительство", считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В беседе с РИА Новости Степашин, комментируя отношение новой администрации США к России, заявил, что Трамп и Путин похожи в том, что интересы своих стран они ставят превыше всего.
"Другое дело, что там (в США - ред.) есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно", - сказал Степашин.
По словам Степашина, Трампу "уже надо готовиться к новым выборам либо самому, либо вице-президента запускать", но у него и его команды есть шансы продержаться у власти и после следующих выборов.
"Я все-таки надеюсь, что Республиканская партия сейчас "набирает листы", что называется, политические, экономические. Я думаю, что у них есть шансы и дальше работать", - добавил Степашин.
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общество , сша, рф, сергей степашин, дональд трамп, владимир путин
Общество , США, РФ, Сергей Степашин, Дональд Трамп, Владимир Путин
Степашин сравнил полномочия Путина и Трампа
Степашин: полномочия Путина и Трампа несравнимы, в США есть "глубинное правительство"
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Полномочия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы, в Штатах есть "глубинное правительство", считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В беседе с РИА Новости Степашин, комментируя отношение новой администрации США к России, заявил, что Трамп и Путин похожи в том, что интересы своих стран они ставят превыше всего.
"Другое дело, что там (в США - ред.) есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно", - сказал Степашин.
По словам Степашина, Трампу "уже надо готовиться к новым выборам либо самому, либо вице-президента запускать", но у него и его команды есть шансы продержаться у власти и после следующих выборов.
"Я все-таки надеюсь, что Республиканская партия сейчас "набирает листы", что называется, политические, экономические. Я думаю, что у них есть шансы и дальше работать", - добавил Степашин.