https://1prime.ru/20250716/sud-859555705.html

Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к "дочке" "Роснефти"

Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к "дочке" "Роснефти" - 16.07.2025, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к "дочке" "Роснефти"

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отложил до 18 августа рассмотрение иска на почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:38+0300

2025-07-16T14:38+0300

2025-07-16T14:38+0300

общество

росприроднадзор

роснефть

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отложил до 18 августа рассмотрение иска на почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти") за негативное воздействие на окружающую среду, следует из данных картотеки суда. Управление Росприроднадзора подало иск в суд 3 марта. Сумма исковых требований – 1,4 миллиарда рублей. Заседание по иску состоялось 16 июля. "Судебное заседание отложено до 15.30 (13.30 мск) 18 августа 2025 года", - говорится в карточке дела. Согласно данным судебной картотеки, истец требует взыскать с "РН-Юганскнефтегаз" задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854,1 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545,3 миллиона рублей. Такую плату вносят все компании, деятельность которых связана с негативным воздействием на окружающую среду. "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейший актив "Роснефти", на долю которого приходится порядка 34% всей добычи компании. Предприятие ведет геологоразведку и разработку месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

https://1prime.ru/20250716/sud-859541865.html

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общество , росприроднадзор, роснефть