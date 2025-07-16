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В Госдуме рассказали, кому нельзя передавать сим-карту - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, кому нельзя передавать сим-карту
В Госдуме рассказали, кому нельзя передавать сим-карту - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кому нельзя передавать сим-карту
Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения,... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:49+0300
2025-07-16T09:50+0300
мошенничество
общество
госдума
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Закон, подписанный президентом в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать её другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки", - сказал он. Он также пояснил, что передача номера ребёнку не нарушает закон, так как дети входят в перечень "близких родственников" по Семейному кодексу. По его словам, нововведение призвано пресечь практику массовой передачи "левых" номеров, особенно в теневом сегменте — когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются в мошеннических целях. Немкин добавил, что такими сим-картами активно пользуются телефонные аферисты, чтобы анонимно звонить гражданам и банкам. "Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим — особенно для предпринимателей и компаний. При этом кратковременная передача телефона с сим-картой, например, чтобы позвонить с чужого телефона, штрафом не наказывается", - подчеркнул он. По словам Немкина, в законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не является административным правонарушением. "Так что дать кому-то позвонить с вашего телефона или воспользоваться интернетом — не нарушение", - отметил депутат.
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общество , госдума
Мошенничество, Общество , Госдума
09:49 16.07.2025 (обновлено: 09:50 16.07.2025)
 
В Госдуме рассказали, кому нельзя передавать сим-карту

Немкин: передача телефона с сим-картой ребенку не будет наказываться штрафом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Кратковременная передача телефона с сим-картой, чтобы позвонить с чужого телефона, или передача номера ребенку не будут наказываться штрафом, это исключения, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Закон, подписанный президентом в апреле, устанавливает важное ограничение: передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать её другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки", - сказал он.
Он также пояснил, что передача номера ребёнку не нарушает закон, так как дети входят в перечень "близких родственников" по Семейному кодексу.
По его словам, нововведение призвано пресечь практику массовой передачи "левых" номеров, особенно в теневом сегменте — когда сим-карты оформляются на подставных лиц и используются в мошеннических целях. Немкин добавил, что такими сим-картами активно пользуются телефонные аферисты, чтобы анонимно звонить гражданам и банкам.
"Закон делает такой оборот юридически опасным и дорогим — особенно для предпринимателей и компаний. При этом кратковременная передача телефона с сим-картой, например, чтобы позвонить с чужого телефона, штрафом не наказывается", - подчеркнул он.
По словам Немкина, в законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не является административным правонарушением.
"Так что дать кому-то позвонить с вашего телефона или воспользоваться интернетом — не нарушение", - отметил депутат.
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