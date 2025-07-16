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США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot, заявил Трамп - 16.07.2025, ПРАЙМ
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США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot, заявил Трамп
США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot, заявил Трамп - 16.07.2025, ПРАЙМ
США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T08:17+0300
2025-07-16T08:17+0300
политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату", - сказал Трамп по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании, отвечая на вопрос журналиста о поставках ракет для Patriot Киеву. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, германия, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
08:17 16.07.2025
 
США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot, заявил Трамп

Трамп: США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.
"Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату", - сказал Трамп по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании, отвечая на вопрос журналиста о поставках ракет для Patriot Киеву.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Лавров ответил на ультиматум Трампа
Вчера, 14:49
 
ПолитикаУКРАИНАСШАГЕРМАНИЯДональд ТрампМарк РюттеСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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