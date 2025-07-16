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Трамп заявил, что у него не было контактов с Путиным - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что у него не было контактов с Путиным
Трамп заявил, что у него не было контактов с Путиным - 16.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что у него не было контактов с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было контактов с российским лидером Владимиром Путиным после того, как в понедельник он сделал "важное... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:38+0300
2025-07-16T02:38+0300
общество
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было контактов с российским лидером Владимиром Путиным после того, как в понедельник он сделал "важное заявление" о России и урегулировании на Украине. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона. Он также заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Нет", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, общался ли он с Путиным с понедельника. Последний телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 3 июля. Трамп тогда заявил, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также сказал, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
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общество , украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
02:38 16.07.2025
 
Трамп заявил, что у него не было контактов с Путиным

Трамп заявил, что не общался с Путиным после его "важного заявления"

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было контактов с российским лидером Владимиром Путиным после того, как в понедельник он сделал "важное заявление" о России и урегулировании на Украине.
Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона. Он также заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
"Нет", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, общался ли он с Путиным с понедельника.
Последний телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 3 июля. Трамп тогда заявил, что во время разговора с Путиным не смог достичь прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также сказал, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.
 
ОбществоУКРАИНАСШАРФДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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