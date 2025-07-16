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Трамп заявил, что верит в желание Путина урегулировать ситуацию на Украине
Трамп заявил, что верит в желание Путина урегулировать ситуацию на Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что верит в желание Путина урегулировать ситуацию на Украине
Утоняются выходные данные, расширен второй абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац). | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:44+0300
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Утоняются выходные данные, расширен второй абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац).
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского руководства урегулировать ситуацию вокруг Украины.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.
Президент США подчеркнул, что якобы действиями намерения РФ пока не подтверждаются. Трамп при этом выразил убеждение в том, что урегулирование будет достигнуто быстрее, чем за 50 дней, после которых президент США обещал ввести новые ограничительные меры.
Трамп заявил, что вторичные санкции, связанные с Россией, могут быть "очень плохими", но выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины своевременно разрешится.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Общество , РФ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Трамп заявил, что верит в желание Путина урегулировать ситуацию на Украине
Трамп заявил, что верит в желание Путина урегулировать ситуацию вокруг Украины
Утоняются выходные данные, расширен второй абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац).
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского руководства урегулировать ситуацию вокруг Украины.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем", - сказал Трамп журналистам по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.
Президент США подчеркнул, что якобы действиями намерения РФ пока не подтверждаются. Трамп при этом выразил убеждение в том, что урегулирование будет достигнуто быстрее, чем за 50 дней, после которых президент США обещал ввести новые ограничительные меры.
Трамп заявил, что вторичные санкции, связанные с Россией, могут быть "очень плохими", но выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины своевременно разрешится.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.