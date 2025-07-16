Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250716/tramp-859532681.html
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС - 16.07.2025, ПРАЙМ
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:53+0300
2025-07-16T02:53+0300
общество
сша
вашингтон
дональд трамп
джером пауэлл
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859532681.jpg?1752623633
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на пост следующего главы ФРС на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла. Председатель ФРС подвергается резкой критике Трампа, недовольного медленным снижением процентных ставок. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении Пауэлла. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС скорее всего будет невозможно с точки зрения закона. "Мне нравится его работа. Поэтому, наверное, это не опция", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, является ли Бессент основным кандидатом на замену Пауэлла. Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. Среди вероятных кандидатов на его пост, помимо Бессента, называют бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, вашингтон, дональд трамп, джером пауэлл, скотт бессент
Общество , США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Скотт Бессент
02:53 16.07.2025
 
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС

Трамп заявил, что не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на пост следующего главы ФРС на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла.
Председатель ФРС подвергается резкой критике Трампа, недовольного медленным снижением процентных ставок. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении Пауэлла. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС скорее всего будет невозможно с точки зрения закона.
"Мне нравится его работа. Поэтому, наверное, это не опция", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, является ли Бессент основным кандидатом на замену Пауэлла.
Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. Среди вероятных кандидатов на его пост, помимо Бессента, называют бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.
 
ОбществоСШАВАШИНГТОНДональд ТрампДжером ПауэллСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала