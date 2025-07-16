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Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС

Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС - 16.07.2025, ПРАЙМ

Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T02:53+0300

2025-07-16T02:53+0300

2025-07-16T02:53+0300

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джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что доволен работой Скотта Бессента в качестве министра финансов, поэтому не рассматривает его главным кандидатом на пост следующего главы ФРС на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла. Председатель ФРС подвергается резкой критике Трампа, недовольного медленным снижением процентных ставок. Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении Пауэлла. При этом американские эксперты склоняются к тому, что для Трампа уволить главу автономного ФРС скорее всего будет невозможно с точки зрения закона. "Мне нравится его работа. Поэтому, наверное, это не опция", - заявил Трамп журналистам в аэропорту по прибытии в Вашингтон из штата Пенсильвания, отвечая на вопрос о том, является ли Бессент основным кандидатом на замену Пауэлла. Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. Среди вероятных кандидатов на его пост, помимо Бессента, называют бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта.

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общество , сша, вашингтон, дональд трамп, джером пауэлл, скотт бессент