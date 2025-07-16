https://1prime.ru/20250716/tramp-859537727.html
"Успокоит сумасшедших". В США выяснили, что будет с ультиматумом Трампа
"Успокоит сумасшедших". В США выяснили, что будет с ультиматумом Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
"Успокоит сумасшедших". В США выяснили, что будет с ультиматумом Трампа
Решение Дональда Трампа ввести ультиматум в отношении России связан с желанием успокоить воинственных сенаторов конгресса. Таким мнением на YouTube поделился... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T08:34+0300
2025-07-16T08:34+0300
2025-07-16T08:34+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Решение Дональда Трампа ввести ультиматум в отношении России связан с желанием успокоить воинственных сенаторов конгресса. Таким мнением на YouTube поделился американский политолог Гилберт Доктороу."Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков вроде Грэма* и других сумасшедших из конгресса", - подчеркнул он.По словам Доктороу, сенаторы хотят слышать о поставках, чтобы сохранить уверенность в том, что США имеют вес в конфликте на Украине.Ко всему прочему, Вашингтон решился на введение пошлин на продукцию стран-союзниц России, однако это решение не увенчается успехом, так как Пекин, ставший главным союзником Москвы, еще давно показал, у кого все козыри на руках, заключил эксперт.*Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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сша, запад, дональд трамп
Политика, США, ЗАПАД, Дональд Трамп
"Успокоит сумасшедших". В США выяснили, что будет с ультиматумом Трампа
Политолог Доктороу: Трампу следовало успокоить сумасшедших из конгресса
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Решение Дональда Трампа ввести ультиматум в отношении России связан с желанием успокоить воинственных сенаторов конгресса. Таким мнением на YouTube
поделился американский политолог Гилберт Доктороу.
"Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков вроде Грэма* и других сумасшедших из конгресса", - подчеркнул он.
По словам Доктороу, сенаторы хотят слышать о поставках, чтобы сохранить уверенность в том, что США имеют вес в конфликте на Украине.
Ко всему прочему, Вашингтон решился на введение пошлин на продукцию стран-союзниц России, однако это решение не увенчается успехом, так как Пекин, ставший главным союзником Москвы, еще давно показал, у кого все козыри на руках, заключил эксперт.
*Внесен в список террористов и экстремистов в России.
США уже отправляют Украине ракеты для систем ПВО Patriot, заявил Трамп