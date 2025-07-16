https://1prime.ru/20250716/tramp-859567776.html

"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине

"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ

"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине

Некоторые страны ЕС даже не подозревали о своем участии в схеме поставок оружия Украине до момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о соответствующем... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T17:10+0300

2025-07-16T17:10+0300

2025-07-16T17:31+0300

вооружения

сша

украина

финляндия

дональд трамп

марк рютте

reuters

нато

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_0:136:3150:1908_1920x0_80_0_0_3c45027f0fd6ccf9cd42b3a16a6f8410.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Некоторые страны ЕС даже не подозревали о своем участии в схеме поставок оружия Украине до момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о соответствующем плане. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах."Высокопоставленные источники в посольствах стран ЕС в США сообщили, что лично узнали о плане непосредственно после его объявления. Даже близких союзников США, похоже, информировали о предложении в режиме реального времени", — сказано в материале.Один из источников отметил, что у него сложилось четкое впечатление, что заранее никто не был уведомлен о конкретных деталях плана. В администрации США только начинают осознавать, что этот план будет означать на практике.11 июля президент США Дональд Трамп объявил, что НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, будет оплачивать американское оружие, которое затем будет поставляться Украине. Он уточнил, что соглашение с альянсом было достигнуто на саммите в июне, согласно которому США будут поставлять оружие НАТО, а альянс возместит полную стоимость этих поставок. Позже Трамп добавил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot. Некоторые страны передадут Украине свои системы ПВО Patriot, а США восполнят их запасы новыми комплексами.

https://1prime.ru/20250716/germaniya-859564100.html

сша

украина

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, финляндия, дональд трамп, марк рютте, reuters, нато, ес, мировая экономика