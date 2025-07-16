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"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине
"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине
Некоторые страны ЕС даже не подозревали о своем участии в схеме поставок оружия Украине до момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о соответствующем... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:10+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Некоторые страны ЕС даже не подозревали о своем участии в схеме поставок оружия Украине до момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о соответствующем плане. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах."Высокопоставленные источники в посольствах стран ЕС в США сообщили, что лично узнали о плане непосредственно после его объявления. Даже близких союзников США, похоже, информировали о предложении в режиме реального времени", — сказано в материале.Один из источников отметил, что у него сложилось четкое впечатление, что заранее никто не был уведомлен о конкретных деталях плана. В администрации США только начинают осознавать, что этот план будет означать на практике.11 июля президент США Дональд Трамп объявил, что НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, будет оплачивать американское оружие, которое затем будет поставляться Украине. Он уточнил, что соглашение с альянсом было достигнуто на саммите в июне, согласно которому США будут поставлять оружие НАТО, а альянс возместит полную стоимость этих поставок. Позже Трамп добавил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot. Некоторые страны передадут Украине свои системы ПВО Patriot, а США восполнят их запасы новыми комплексами.
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Вооружения, США, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Дональд Трамп, Марк Рютте, Reuters, НАТО, ЕС, Мировая экономика
"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине
Reuters: страны ЕС не подозревали о своем участии в схеме поставок оружия Украине
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Некоторые страны ЕС даже не подозревали о своем участии в схеме поставок оружия Украине до момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о соответствующем плане. Об этом сообщает Reuters
, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.
"Высокопоставленные источники в посольствах стран ЕС в США сообщили, что лично узнали о плане непосредственно после его объявления. Даже близких союзников США, похоже, информировали о предложении в режиме реального времени", — сказано в материале.
Один из источников отметил, что у него сложилось четкое впечатление, что заранее никто не был уведомлен о конкретных деталях плана. В администрации США только начинают осознавать, что этот план будет означать на практике.
11 июля президент США Дональд Трамп объявил, что НАТО, членом которого являются Соединенные Штаты, будет оплачивать американское оружие, которое затем будет поставляться Украине. Он уточнил, что соглашение с альянсом было достигнуто на саммите в июне, согласно которому США будут поставлять оружие НАТО, а альянс возместит полную стоимость этих поставок. Позже Трамп добавил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot. Некоторые страны передадут Украине свои системы ПВО Patriot, а США восполнят их запасы новыми комплексами.
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