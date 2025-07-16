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"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
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"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа
"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа
Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал политолог... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:43+0300
2025-07-16T17:43+0300
вооружения
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дональд трамп
сша
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.Умланд напомнил, что в начале 1990-х годов США сыграли ключевую роль в разоружении Украины. Он указал на то, что американская сторона настаивала не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем их доставки, таких как бомбардировщики и крылатые ракеты.Тем не менее, по мнению эксперта, для Трампа это не имеет большого значения. Он подчеркнул, что нынешняя тяжелая ситуация Киева используется для достижения собственных целей."В некотором смысле это предательство Украины", — заметил Умланд.
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украина, дональд трамп, сша, германия, мировая экономика
Вооружения, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика
17:43 16.07.2025
 
"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа

Политолог Умланд: США при Трампе используют трудности Украины в своих интересах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.

Умланд напомнил, что в начале 1990-х годов США сыграли ключевую роль в разоружении Украины. Он указал на то, что американская сторона настаивала не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем их доставки, таких как бомбардировщики и крылатые ракеты.

Тем не менее, по мнению эксперта, для Трампа это не имеет большого значения. Он подчеркнул, что нынешняя тяжелая ситуация Киева используется для достижения собственных целей.

"В некотором смысле это предательство Украины", — заметил Умланд.
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ВооруженияУКРАИНАДональд ТрампСШАГЕРМАНИЯМировая экономика
 
 
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