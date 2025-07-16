"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа
Политолог Умланд: США при Трампе используют трудности Украины в своих интересах
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.
Умланд напомнил, что в начале 1990-х годов США сыграли ключевую роль в разоружении Украины. Он указал на то, что американская сторона настаивала не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем их доставки, таких как бомбардировщики и крылатые ракеты.
Тем не менее, по мнению эксперта, для Трампа это не имеет большого значения. Он подчеркнул, что нынешняя тяжелая ситуация Киева используется для достижения собственных целей.
"В некотором смысле это предательство Украины", — заметил Умланд.
Умланд напомнил, что в начале 1990-х годов США сыграли ключевую роль в разоружении Украины. Он указал на то, что американская сторона настаивала не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем их доставки, таких как бомбардировщики и крылатые ракеты.
Тем не менее, по мнению эксперта, для Трампа это не имеет большого значения. Он подчеркнул, что нынешняя тяжелая ситуация Киева используется для достижения собственных целей.
"В некотором смысле это предательство Украины", — заметил Умланд.