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"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа

"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ

"Это предательство". В Германии неожиданно обрушились на Трампа

Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал политолог... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T17:43+0300

2025-07-16T17:43+0300

2025-07-16T17:43+0300

вооружения

украина

дональд трамп

сша

германия

мировая экономика

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе извлекают выгоду из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.Умланд напомнил, что в начале 1990-х годов США сыграли ключевую роль в разоружении Украины. Он указал на то, что американская сторона настаивала не только на том, чтобы Украина отказалась от своих ядерных боеголовок, но и от систем их доставки, таких как бомбардировщики и крылатые ракеты.Тем не менее, по мнению эксперта, для Трампа это не имеет большого значения. Он подчеркнул, что нынешняя тяжелая ситуация Киева используется для достижения собственных целей."В некотором смысле это предательство Украины", — заметил Умланд.

https://1prime.ru/20250716/zelenskiy-859568546.html

украина

сша

германия

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украина, дональд трамп, сша, германия, мировая экономика