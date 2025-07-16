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Опрос: две трети москвичей тратят на покупки больше обычного

Опрос: две трети москвичей тратят на покупки больше обычного - 16.07.2025, ПРАЙМ

Опрос: две трети москвичей тратят на покупки больше обычного

Две трети москвичей тратят на покупки больше обычного с наступлением жаркой погоды в городе, при этом чаще всего дополнительные расходы связаны с использованием | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T06:31+0300

2025-07-16T06:31+0300

2025-07-16T06:31+0300

общество

москва

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Две трети москвичей тратят на покупки больше обычного с наступлением жаркой погоды в городе, при этом чаще всего дополнительные расходы связаны с использованием сервисов доставки продуктов, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Выяснилось, что в столице высокие температуры ощутимо сказываются на расходах: 67% москвичей признались, что с наступлением жары начали тратить больше обычного. Дополнительные траты чаще всего касаются еды, напитков, такси и доставки. Так, 35% участников исследования заявили, что стали чаще заказывать доставку еды и воды", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи жителей Москвы в возрасте от 18 до 65 лет. Также в нем отмечается, что 26% респондентов заметили увеличение расходов на такси, а 22% опрошенных стали чаще покупать прохладительные напитки и мороженое. В то же время 17% жителей столицы "не могут пройти в магазине мимо работающего кондиционера и часто выходят оттуда с незапланированными покупками". На фоне увеличившихся повседневных расходов 43% респондентов стараются компенсировать увеличение повседневных расходов за счет отказа от других категорий, например, походов в кафе или запланированных покупок. При этом 57% не пытаются сократить рост расходов. Из них почти треть чаще совершает спонтанные онлайн-покупки или выбирает более дорогие варианты услуг из-за переутомления и стресса на фоне роста температуры. "Жара делает финансовое поведение менее рациональным: люди стремятся облегчить себе жизнь "здесь и сейчас", даже если это приводит к лишним тратам. При этом москвичи - особенно уязвимая группа в такие периоды: темп города высокий, кондиционеров хватает не везде, а сами городские перемещения утомительны", - прокомментировала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко. "Наш совет - фиксировать расходы в приложении или хотя бы вручную, чтобы не терять из виду незаметные повседневные траты, которые к концу месяца складываются в серьезные суммы", - добавила Романенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва