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Число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до шести тысяч - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до шести тысяч
Число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до шести тысяч - 16.07.2025, ПРАЙМ
Число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до шести тысяч
Количество продавцов из Китая на платформе Wildberries с апреля текущего года увеличилось с 2,5 тысячи до порядка 6 тысяч, поскольку китайские продавцы стали... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:48+0300
2025-07-16T14:48+0300
экономика
сша
рф
китай
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Количество продавцов из Китая на платформе Wildberries с апреля текущего года увеличилось с 2,5 тысячи до порядка 6 тысяч, поскольку китайские продавцы стали активно выходить на российский рынок на фоне торговой войны с США, заявил изданию "Цайсинь" представитель компании в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй. Wildberries начала активно привлекать китайских продавцов в марте 2024 года. Первоначально компания использовала строгий критерий, требующий минимального годового дохода в размере 50 миллионов долларов на других платформах, но к концу декабря прошлого года открыла регистрацию для всех международных продавцов, отмечает издание. "До апреля 2025 года у нас было 2500 китайских продавцов, а сейчас их уже около 6 тысяч", - заявил "Цайсинь" представитель Wildberries в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй. "Растущие тарифы со стороны США и неопределенность в урегулировании торговой войны затрудняют экспорт китайских товаров, поэтому все больше китайских продавцов обращают внимание на российский рынок электронной коммерции, который становится весьма перспективным", - пишет издание. По словам Чжан Цзянхуэя, ранее рынок РФ не привлекал значительного внимания, но в настоящее время сотрудничество с российскими платформами - это исключительная возможность, так как РФ - крупный импортер. Он также отметил улучшения в логистике российских платформ, включая развитую систему доставки, передает "Цайсинь".
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сша, рф, китай, wildberries
Экономика, США, РФ, КИТАЙ, Wildberries
14:48 16.07.2025
 
Число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до шести тысяч

"Цайсинь": число продавцов из Китая на платформе Wildberries выросло до 6 тысяч

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Количество продавцов из Китая на платформе Wildberries с апреля текущего года увеличилось с 2,5 тысячи до порядка 6 тысяч, поскольку китайские продавцы стали активно выходить на российский рынок на фоне торговой войны с США, заявил изданию "Цайсинь" представитель компании в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй.
Wildberries начала активно привлекать китайских продавцов в марте 2024 года. Первоначально компания использовала строгий критерий, требующий минимального годового дохода в размере 50 миллионов долларов на других платформах, но к концу декабря прошлого года открыла регистрацию для всех международных продавцов, отмечает издание.
"До апреля 2025 года у нас было 2500 китайских продавцов, а сейчас их уже около 6 тысяч", - заявил "Цайсинь" представитель Wildberries в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй.
"Растущие тарифы со стороны США и неопределенность в урегулировании торговой войны затрудняют экспорт китайских товаров, поэтому все больше китайских продавцов обращают внимание на российский рынок электронной коммерции, который становится весьма перспективным", - пишет издание.
По словам Чжан Цзянхуэя, ранее рынок РФ не привлекал значительного внимания, но в настоящее время сотрудничество с российскими платформами - это исключительная возможность, так как РФ - крупный импортер. Он также отметил улучшения в логистике российских платформ, включая развитую систему доставки, передает "Цайсинь".
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
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