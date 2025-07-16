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Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ - 16.07.2025, ПРАЙМ

Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки Банка России на 2 процентных пункта на ближайшем заседании | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:33+0300

2025-07-16T11:33+0300

2025-07-16T11:33+0300

экономика

общество

рф

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки Банка России на 2 процентных пункта на ближайшем заседании регулятора, которое пройдет 25 июля, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета в период весенней сессии. "Двадцать пятого июля я уверен, что Центральный банк снизит ключевую ставку, причем допускаю, что на 2 процентных пункта сразу… Это будет способствовать и снижению ставок по кредитам, но и по депозитам тоже, причем довольно существенно", - сказал он. По словам депутата, статистика кредитов и процентов по ним говорит о том, что тенденция снижения ставок будет продолжаться. "И она, в принципе, уже по факту происходит. По долгосрочным вкладам проценты устанавливаются более низкие, причем довольно существенно низкие, чем это было полгода назад. То есть финансовые институты, банки прогнозируют снижение ключевой ставки", - добавил Аксаков. Он также отметил, что, судя по тем тенденциям, которые сейчас складываются, ключевая ставка к концу года может опуститься до 15%. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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общество , рф, анатолий аксаков, госдума