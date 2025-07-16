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Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования в акции - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования в акции
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования в акции - 16.07.2025, ПРАЙМ
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования в акции
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для банков, страховщиков, управляющих компаний, НПФ и других институциональных инвесторов,... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:57+0300
2025-07-16T11:57+0300
банк россии
общество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для банков, страховщиков, управляющих компаний, НПФ и других институциональных инвесторов, размещающих средства в долевые инструменты, сообщается на сайте регулятора. "Институциональные инвесторы сейчас мало вовлечены в корпоративное управление акционерных обществ. Кодекс предписывает им активнее участвовать в жизни эмитентов, чтобы улучшить долгосрочные перспективы компаний — прежде всего способствовать повышению их акционерной стоимости", - сообщает ЦБ. При инвестировании "институционалы" должны обращать внимание прежде всего на компании, которые приняли стратегию повышения акционерной стоимости, считает регулятор. "Если такого документа нет, инвесторы могут воспользоваться своими корпоративными правами и стимулировать эмитента к его разработке", - поясняет регулятор. Тем, кто придерживается кодекса, следует ежегодно публично отчитываться о выполнении этих принципов. "Соблюдение принципов кодекса будет способствовать развитию рынка акционерного капитала и увеличению капитализации российского фондового рынка", - резюмирует Центральный банк.
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общество , нпф
Банк России, Общество , НПФ
11:57 16.07.2025
 
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования в акции

ЦБ создал кодекс ответственного инвестирования для банков, страховщиков и НПФ

© РИА Новости . Руслан Кривобок %Здание Центрального банка России
%Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для банков, страховщиков, управляющих компаний, НПФ и других институциональных инвесторов, размещающих средства в долевые инструменты, сообщается на сайте регулятора.
"Институциональные инвесторы сейчас мало вовлечены в корпоративное управление акционерных обществ. Кодекс предписывает им активнее участвовать в жизни эмитентов, чтобы улучшить долгосрочные перспективы компаний — прежде всего способствовать повышению их акционерной стоимости", - сообщает ЦБ.
При инвестировании "институционалы" должны обращать внимание прежде всего на компании, которые приняли стратегию повышения акционерной стоимости, считает регулятор. "Если такого документа нет, инвесторы могут воспользоваться своими корпоративными правами и стимулировать эмитента к его разработке", - поясняет регулятор.
Тем, кто придерживается кодекса, следует ежегодно публично отчитываться о выполнении этих принципов. "Соблюдение принципов кодекса будет способствовать развитию рынка акционерного капитала и увеличению капитализации российского фондового рынка", - резюмирует Центральный банк.
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