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ЦБ рассказал о ценовых ожиданиях бизнеса в июле

ЦБ рассказал о ценовых ожиданиях бизнеса в июле - 16.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о ценовых ожиданиях бизнеса в июле

Ценовые ожидания бизнеса в РФ в июле несколько повысились после шести месяцев снижения, сообщил Банк России. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:31+0300

2025-07-16T16:31+0300

2025-07-16T16:31+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в РФ в июле несколько повысились после шести месяцев снижения, сообщил Банк России. "Ценовые ожидания бизнеса в июле повысились после 6 месяцев снижения. При этом их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий" на основе опроса, проведенного с 1 по 10 июля. "Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в июле составил 4,9% после 4,6% в июне. Наибольший рост показателя отмечен в электроэнергетике и водоснабжении, что связано с повышением с июля уровня тарифов на коммунальные услуги", - пишет регулятор. Некоторое снижение ожидаемого прироста цен отмечалось в добыче, транспортировке и хранении, торговле автотранспортными средствами, а также в обрабатывающих производствах. При этом в производстве промежуточных товаров ожидается околонулевой прирост цен. Минимальный прирост цен, по данным ЦБ, ожидают предприятия добывающей отрасли и сельского хозяйства (1,75% и 2,37% соответственно).

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