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ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле
ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле - 16.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле
Темпы роста деловой активности в России в июле замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее, говорится в... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T16:32+0300
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экономика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в июле замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В июле рост деловой активности замедлился. ИБК составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее. Динамика индикатора определялась снижением как оценок текущей ситуации, так и краткосрочных ожиданий", - сказано в материалах ЦБ. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата уменьшились в целом по экономике и практически во всех отраслях, кроме сельского хозяйства и водоснабжения. Особенно заметно оценки снизились в торговле, а самые низкие оценки среди всех отраслей по-прежнему были у предприятий торговли автотранспортом. Краткосрочные ожидания в июле также стали более умеренными в большинстве видов экономической деятельности. Исключением оказались сельское хозяйство и розничная торговля, где ожидания были выше июньского уровня. Кроме того, второй месяц подряд укреплялись позитивные ожидания строительных компаний в связи с некоторым улучшением ожиданий по спросу, подчеркивается в материалах. "Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) в июле определялась замедлением роста деловой активности у компаний среднего, а также малого и микробизнеса. Оценки крупных предприятий были несколько выше июньских значений", - подчеркнул регулятор.
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банк россии, россия
Экономика, Банк России, РОССИЯ
ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле
ЦБ: темпы роста деловой активности в России в июле замедлились
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в июле замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В июле рост деловой активности замедлился. ИБК составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее. Динамика индикатора определялась снижением как оценок текущей ситуации, так и краткосрочных ожиданий", - сказано в материалах ЦБ.
Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата уменьшились в целом по экономике и практически во всех отраслях, кроме сельского хозяйства и водоснабжения. Особенно заметно оценки снизились в торговле, а самые низкие оценки среди всех отраслей по-прежнему были у предприятий торговли автотранспортом.
Краткосрочные ожидания в июле также стали более умеренными в большинстве видов экономической деятельности. Исключением оказались сельское хозяйство и розничная торговля, где ожидания были выше июньского уровня. Кроме того, второй месяц подряд укреплялись позитивные ожидания строительных компаний в связи с некоторым улучшением ожиданий по спросу, подчеркивается в материалах.
"Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) в июле определялась замедлением роста деловой активности у компаний среднего, а также малого и микробизнеса. Оценки крупных предприятий были несколько выше июньских значений", - подчеркнул регулятор.
ЦБ рассказал о ценовых ожиданиях бизнеса в июле