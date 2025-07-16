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ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле

ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле - 16.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение темпов роста деловой активности в России в июле

Темпы роста деловой активности в России в июле замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее, говорится в... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:32+0300

2025-07-16T16:32+0300

2025-07-16T16:32+0300

экономика

банк россии

россия

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в июле замедлились, индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В июле рост деловой активности замедлился. ИБК составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее. Динамика индикатора определялась снижением как оценок текущей ситуации, так и краткосрочных ожиданий", - сказано в материалах ЦБ. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата уменьшились в целом по экономике и практически во всех отраслях, кроме сельского хозяйства и водоснабжения. Особенно заметно оценки снизились в торговле, а самые низкие оценки среди всех отраслей по-прежнему были у предприятий торговли автотранспортом. Краткосрочные ожидания в июле также стали более умеренными в большинстве видов экономической деятельности. Исключением оказались сельское хозяйство и розничная торговля, где ожидания были выше июньского уровня. Кроме того, второй месяц подряд укреплялись позитивные ожидания строительных компаний в связи с некоторым улучшением ожиданий по спросу, подчеркивается в материалах. "Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микропредприятия) в июле определялась замедлением роста деловой активности у компаний среднего, а также малого и микробизнеса. Оценки крупных предприятий были несколько выше июньских значений", - подчеркнул регулятор.

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