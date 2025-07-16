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Цены на парковку в аэропорту Геленджика начинаются от 300 рублей

Цены на парковку в аэропорту Геленджика начинаются от 300 рублей - 16.07.2025, ПРАЙМ

Цены на парковку в аэропорту Геленджика начинаются от 300 рублей

Цены на парковку в аэропорту Геленджика, который в пятницу, 18 июля, примет первый рейс после возобновления работы, начинаются от 300 рублей, цена зависит от... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T04:30+0300

2025-07-16T04:30+0300

2025-07-16T04:30+0300

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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 июл - ПРАЙМ. Цены на парковку в аэропорту Геленджика, который в пятницу, 18 июля, примет первый рейс после возобновления работы, начинаются от 300 рублей, цена зависит от тарифа, выбранного водителем в начале заезда на парковку, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на то что терминал авиагавани закрыт для прохода граждан, стоянка для автомобилей работает и открыта для проезда. При въезде на автомобильную парковку водитель может выбрать тариф "Парковка" или "Терминал" по информации на информационном табло. Стоимость оплаты часа за стоянку в аэропорту Геленджика по тарифу "Парковка" составляет 300 рублей, за два часа - 500 рублей, за три - 600. За целые сутки водитель отдаст 700 рублей. Проезд к терминалам будет стоить дороже: за один час нужно оплатить тысячу рублей, за два часа - две тысячи рублей, сутки же будут стоить 24 тысячи рублей. Согласно тарифам, водители могут находиться на территории парковки аэропорта бесплатно первые 15 минут после проезда. Для автобусов, по сведениям информационного табло, есть отдельный тариф, который действует по договору без указания стоимости. По информации на сайте аэропорта Геленджика, будущие пассажиры смогут добираться до аэропорта на общественном транспорте: автобусная остановка находится в 100 метрах от здания аэропорта. На парковке оборудованы специальные зоны с навесом для ожидания пассажиров автобусов. На парковку территории аэропорта общественный транспорт в настоящее время не проезжает. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , геленджик, элиста, росавиация