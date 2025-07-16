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Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда
Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда - 16.07.2025, ПРАЙМ
Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду выступит с докладом на тему "Роль топливно-энергетического... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T00:23+0300
2025-07-16T00:23+0300
общество
рф
сергей цивилев
антон силуанов
минфин
счетная палата
фонд пенсионного и социального страхования
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду выступит с докладом на тему "Роль топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития РФ", говорится в повестке. В начале пленарного заседания перед сенаторами выступит председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бен Салех Ас-Салех. В повестке заседания - закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Ожидается, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и зампред Счетной палаты Галина Изотова. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы - до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП. Также в повестке - законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медстрахования за 2024 год. Сенаторы также рассмотрят закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля. Сенаторы рассмотрят поправки в закон "Об образовании", касающиеся такой формы образовательной деятельности, как профессионалитета и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. Кроме того, будут обсуждаться изменения в Уголовный кодекс РФ в части уточнения уголовной ответственности за оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. В ходе заседания сенаторы рассмотрят вопросы о назначении Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного Суда РФ. Их кандидатуры представит председатель КС Валерий Зорькин. В повестке заседания также - ратификация Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан, закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества Независимых Государств".
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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общество , рф, сергей цивилев, антон силуанов, минфин, счетная палата, фонд пенсионного и социального страхования
Общество , РФ, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, Минфин, Счетная палата, Фонд пенсионного и социального страхования
00:23 16.07.2025
 
Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда

Глава Минэнерго Цивилев выступит с докладом на заседании Совфеда

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда в среду выступит с докладом на тему "Роль топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития РФ", говорится в повестке.
В начале пленарного заседания перед сенаторами выступит председатель Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бен Салех Ас-Салех.
В повестке заседания - закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Ожидается, что с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов и зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам – 40,18 триллиона рублей (108,1%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей.
По отношению к ВВП доходы увеличились до 18,2% в 2024 году с 16,5% в 2023 году, расходы - до 20% с 18,3%, а дефицит бюджета снизился до 1,7% с 1,8% ВВП.
Также в повестке - законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования и Федерального фонда обязательного медстрахования за 2024 год.
Сенаторы также рассмотрят закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. По QR-коду такая обязанность появится у всех банков РФ с 1 сентября 2026 года, и с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля.
Сенаторы рассмотрят поправки в закон "Об образовании", касающиеся такой формы образовательной деятельности, как профессионалитета и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
Кроме того, будут обсуждаться изменения в Уголовный кодекс РФ в части уточнения уголовной ответственности за оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции.
В ходе заседания сенаторы рассмотрят вопросы о назначении Константина Калиновского и Евгения Тарибо на должности судей Конституционного Суда РФ. Их кандидатуры представит председатель КС Валерий Зорькин.
В повестке заседания также - ратификация Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан, закон "О ратификации Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества Независимых Государств".
 
ОбществоРФСергей ЦивилевАнтон СилуановМинфинСчетная палатаФонд пенсионного и социального страхования
 
 
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