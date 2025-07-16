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Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев
Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев - 16.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев уверен, что летний пик потребления электроэнергии на юге страны в этом году пройдет без перебоев с энергоснабжением для... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:46+0300
2025-07-16T12:46+0300
энергетика
общество
ростовская область
сергей цивилев
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев уверен, что летний пик потребления электроэнергии на юге страны в этом году пройдет без перебоев с энергоснабжением для населения. "Не сомневаюсь, что и этот летний пик (потребления электроэнергии - ред.) мы пройдем без того, чтобы люди почувствовали на себе проблемы в электрификации Юга", - ответил Цивилев в ходе правительственного часа в Совете Федерации сенатору от Ростовской области Василию Голубеву, который напомнил, что в прошлом году в южных регионах вводились графики отключения электроэнергии. Рекордное энергопотребление с начала июля было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России в связи с сильной жарой, заявили во вторник в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Цивилев в ходе правчаса отметил, что в министерстве ждут этим летом новых рекордов энергопотребления.
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общество , ростовская область, сергей цивилев, совет федерации
Энергетика, Общество , Ростовская область, Сергей Цивилев, Совет Федерации
12:46 16.07.2025
 
Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев

Цивилев: летний пик потребления электроэнергии на юге пройдет без перебоев

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев уверен, что летний пик потребления электроэнергии на юге страны в этом году пройдет без перебоев с энергоснабжением для населения.
"Не сомневаюсь, что и этот летний пик (потребления электроэнергии - ред.) мы пройдем без того, чтобы люди почувствовали на себе проблемы в электрификации Юга", - ответил Цивилев в ходе правительственного часа в Совете Федерации сенатору от Ростовской области Василию Голубеву, который напомнил, что в прошлом году в южных регионах вводились графики отключения электроэнергии.
Рекордное энергопотребление с начала июля было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России в связи с сильной жарой, заявили во вторник в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Цивилев в ходе правчаса отметил, что в министерстве ждут этим летом новых рекордов энергопотребления.
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