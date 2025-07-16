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Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев

Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев - 16.07.2025, ПРАЙМ

Минэнерго: летний пик энергопотребления на юге России пройдет без перебоев

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев уверен, что летний пик потребления электроэнергии на юге страны в этом году пройдет без перебоев с энергоснабжением для... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:46+0300

2025-07-16T12:46+0300

2025-07-16T12:46+0300

энергетика

общество

ростовская область

сергей цивилев

совет федерации

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев уверен, что летний пик потребления электроэнергии на юге страны в этом году пройдет без перебоев с энергоснабжением для населения. "Не сомневаюсь, что и этот летний пик (потребления электроэнергии - ред.) мы пройдем без того, чтобы люди почувствовали на себе проблемы в электрификации Юга", - ответил Цивилев в ходе правительственного часа в Совете Федерации сенатору от Ростовской области Василию Голубеву, который напомнил, что в прошлом году в южных регионах вводились графики отключения электроэнергии. Рекордное энергопотребление с начала июля было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России в связи с сильной жарой, заявили во вторник в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Цивилев в ходе правчаса отметил, что в министерстве ждут этим летом новых рекордов энергопотребления.

https://1prime.ru/20250714/elektroenergiya-859471759.html

ростовская область

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общество , ростовская область, сергей цивилев, совет федерации