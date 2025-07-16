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Цивилев поддержал развитие "Россетей" во всех регионах России - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Цивилев поддержал развитие "Россетей" во всех регионах России
Цивилев поддержал развитие "Россетей" во всех регионах России - 16.07.2025, ПРАЙМ
Цивилев поддержал развитие "Россетей" во всех регионах России
Компания "Россети" должна быть представлена во всех регионах России, ее развитие приветствуется, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:16+0300
2025-07-16T13:16+0300
энергетика
рф
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сергей цивилев
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Компания "Россети" должна быть представлена во всех регионах России, ее развитие приветствуется, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы поддерживаем развитие "Россетей". Будем стараться, чтобы "Россети" были представлены во всех регионах Российской Федерации", - сказал он в ходе заседания в Совете Федерации. Цивилев отметил, что на данный момент в соответствии с законом о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) "Россети" покрывают не всю территорию страны. "Дальний Восток у нас исторически - это ТГК, "Русгидро". Потом у нас есть еще Крым, Башкирия, Татарстан, Иркутская область, где системообразующими территориальными сетевыми организациями является не "Россети" - это так исторически сложилось. А системный оператор РФ (Системный оператор Единой энергосистемы, СО ЕЭС - ред.) присутствует во всех субъектах и работает еще в "изоляшках" (изолированные энергосистемы - ред.)", - добавил глава Минэнерго. По его словам, на сегодня есть дублирование функций между "Россетями" как СТСО и системным оператором. "Стоит первоначальная задача - эти дублирования функций убрать", - подчеркнул Цивилев. Группа "Россети" – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, следует из материалов компании.
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рф, крым, башкирия, сергей цивилев, россети, совет федерации, русгидро
Энергетика, РФ, КРЫМ, БАШКИРИЯ, Сергей Цивилев, Россети, Совет Федерации, Русгидро
13:16 16.07.2025
 
Цивилев поддержал развитие "Россетей" во всех регионах России

Цивилев: "Россети" должны быть представлены во всех регионах России

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Компания "Россети" должна быть представлена во всех регионах России, ее развитие приветствуется, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы поддерживаем развитие "Россетей". Будем стараться, чтобы "Россети" были представлены во всех регионах Российской Федерации", - сказал он в ходе заседания в Совете Федерации.
Цивилев отметил, что на данный момент в соответствии с законом о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) "Россети" покрывают не всю территорию страны.
"Дальний Восток у нас исторически - это ТГК, "Русгидро". Потом у нас есть еще Крым, Башкирия, Татарстан, Иркутская область, где системообразующими территориальными сетевыми организациями является не "Россети" - это так исторически сложилось. А системный оператор РФ (Системный оператор Единой энергосистемы, СО ЕЭС - ред.) присутствует во всех субъектах и работает еще в "изоляшках" (изолированные энергосистемы - ред.)", - добавил глава Минэнерго.
По его словам, на сегодня есть дублирование функций между "Россетями" как СТСО и системным оператором. "Стоит первоначальная задача - эти дублирования функций убрать", - подчеркнул Цивилев.
Группа "Россети" – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, следует из материалов компании.
Объекты компании Россети
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14 июля, 13:37
 
ЭнергетикаРФКРЫМБАШКИРИЯСергей ЦивилевРоссетиСовет ФедерацииРусгидро
 
 
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