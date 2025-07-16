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Цивилев оценил снижение угледобычи в России - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Цивилев оценил снижение угледобычи в России
Цивилев оценил снижение угледобычи в России - 16.07.2025, ПРАЙМ
Цивилев оценил снижение угледобычи в России
Общий объем угледобычи в России с начала года снизился незначительно, в пределах 1%, за счет развития других угледобывающих регионов, которые приближены к новым | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:25+0300
2025-07-16T17:25+0300
энергетика
рф
дальний восток
кузбасс
сергей цивилев
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Общий объем угледобычи в России с начала года снизился незначительно, в пределах 1%, за счет развития других угледобывающих регионов, которые приближены к новым рынкам сбыта на Дальнем Востоке, рассказал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в Совете Федерации. "Общий объем добычи в РФ очень незначительно снизился, потому что начали работать другие угледобывающие регионы, которые приближены к Дальнему Востоку, которые ближе к новым рынкам, и у них меньше затрат в логистике... В пределах 1% на сегодня", - сказал он. Глава Минэнерго отметил, что благодаря развитию таких угольных проектов, общие объемы добычи по стране сократились несущественно, даже несмотря на падение добычи угля в Кузбассе с 2018 года примерно на 54 миллиона тонн. По словам Цивилева, окончательные данные по итогам года будут ясны позднее. "Посмотрим, как закончим год", - заключил он. Согласно представленной ранее в среду презентации Цивилева, добыча угля в РФ в январе-мае выросла на 0,1%, до 187 миллионов тонн. По данным Росстата, добыча угля за пять месяцев увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 182 миллионов тонн. В марте вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но вероятно будет понижен.
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рф, дальний восток, кузбасс, сергей цивилев, александр новак, совет федерации, росстат
Энергетика, РФ, Дальний Восток, КУЗБАСС, Сергей Цивилев, Александр Новак, Совет Федерации, Росстат
17:25 16.07.2025
 
Цивилев оценил снижение угледобычи в России

Цивилев: общий объем угледобычи в России с начала года снизился в пределах 1%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Общий объем угледобычи в России с начала года снизился незначительно, в пределах 1%, за счет развития других угледобывающих регионов, которые приближены к новым рынкам сбыта на Дальнем Востоке, рассказал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в Совете Федерации.
"Общий объем добычи в РФ очень незначительно снизился, потому что начали работать другие угледобывающие регионы, которые приближены к Дальнему Востоку, которые ближе к новым рынкам, и у них меньше затрат в логистике... В пределах 1% на сегодня", - сказал он.
Глава Минэнерго отметил, что благодаря развитию таких угольных проектов, общие объемы добычи по стране сократились несущественно, даже несмотря на падение добычи угля в Кузбассе с 2018 года примерно на 54 миллиона тонн.
По словам Цивилева, окончательные данные по итогам года будут ясны позднее. "Посмотрим, как закончим год", - заключил он.
Согласно представленной ранее в среду презентации Цивилева, добыча угля в РФ в январе-мае выросла на 0,1%, до 187 миллионов тонн. По данным Росстата, добыча угля за пять месяцев увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 182 миллионов тонн.
В марте вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но вероятно будет понижен.
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ЭнергетикаРФДальний ВостокКУЗБАСССергей ЦивилевАлександр НовакСовет ФедерацииРосстат
 
 
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