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Цивилев оценил снижение угледобычи в России

Цивилев оценил снижение угледобычи в России - 16.07.2025, ПРАЙМ

Цивилев оценил снижение угледобычи в России

Общий объем угледобычи в России с начала года снизился незначительно, в пределах 1%, за счет развития других угледобывающих регионов, которые приближены к новым | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T17:25+0300

2025-07-16T17:25+0300

2025-07-16T17:25+0300

энергетика

рф

дальний восток

кузбасс

сергей цивилев

александр новак

совет федерации

росстат

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Общий объем угледобычи в России с начала года снизился незначительно, в пределах 1%, за счет развития других угледобывающих регионов, которые приближены к новым рынкам сбыта на Дальнем Востоке, рассказал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в Совете Федерации. "Общий объем добычи в РФ очень незначительно снизился, потому что начали работать другие угледобывающие регионы, которые приближены к Дальнему Востоку, которые ближе к новым рынкам, и у них меньше затрат в логистике... В пределах 1% на сегодня", - сказал он. Глава Минэнерго отметил, что благодаря развитию таких угольных проектов, общие объемы добычи по стране сократились несущественно, даже несмотря на падение добычи угля в Кузбассе с 2018 года примерно на 54 миллиона тонн. По словам Цивилева, окончательные данные по итогам года будут ясны позднее. "Посмотрим, как закончим год", - заключил он. Согласно представленной ранее в среду презентации Цивилева, добыча угля в РФ в январе-мае выросла на 0,1%, до 187 миллионов тонн. По данным Росстата, добыча угля за пять месяцев увеличилась на 1,4% в годовом выражении, до 182 миллионов тонн. В марте вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что официальный прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год составляет 440 миллионов тонн, но вероятно будет понижен.

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рф, дальний восток, кузбасс, сергей цивилев, александр новак, совет федерации, росстат