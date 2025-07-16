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Посол в Нью-Дели рассказал о росте турпотока между Россией и Индией

Посол в Нью-Дели рассказал о росте турпотока между Россией и Индией - 16.07.2025, ПРАЙМ

Посол в Нью-Дели рассказал о росте турпотока между Россией и Индией

Рост туристического потока между Россией и Индией составил 20% по итогам первого квартала 2025 года, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:15+0300

2025-07-16T12:15+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Рост туристического потока между Россией и Индией составил 20% по итогам первого квартала 2025 года, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Он подчеркнул, что около 83 тысяч российских туристов посетили Индию, а в Россию приехала 41 тысяча индийских туристов. "Это, конечно, мало, но эта цифра растет. Сейчас по первому кварталу этого года мы фиксируем примерно 20% рост туристического потока. Поэтому туризм будет и напрямую, и опосредованно способствовать активизации делового сотрудничества между нашими странами, что важно", - сказал Алипов в интервью телеканалу "Россия 24".

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общество , индия, рф