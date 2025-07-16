https://1prime.ru/20250716/ugol-859546726.html

Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты

Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты - 16.07.2025, ПРАЙМ

Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты

Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:54+0300

2025-07-16T11:54+0300

2025-07-16T12:04+0300

экономика

россия

уголь

нацвалюты

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации."Мы столкнулись с вызовами, конечно, и по платежам (в угольной отрасли - ред.). Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление шло в национальных валютах. У нас есть большое продвижение в этом вопросе. Поставки за границу не остановлены, платежи приходят достаточно регулярно, но пока на сегодняшний момент стоимость этих платежей достаточно высока", - сказал Цивилев о ситуации в российской угольной отрасли.

https://1prime.ru/20250630/ugol--859012982.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь, нацвалюты