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Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты
Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:54+0300
2025-07-16T11:54+0300
2025-07-16T12:04+0300
экономика
россия
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нацвалюты
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации."Мы столкнулись с вызовами, конечно, и по платежам (в угольной отрасли - ред.). Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление шло в национальных валютах. У нас есть большое продвижение в этом вопросе. Поставки за границу не остановлены, платежи приходят достаточно регулярно, но пока на сегодняшний момент стоимость этих платежей достаточно высока", - сказал Цивилев о ситуации в российской угольной отрасли.
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россия, уголь, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, уголь, нацвалюты
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты
Цивилев: РФ обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
"Мы столкнулись с вызовами, конечно, и по платежам (в угольной отрасли - ред.). Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление шло в национальных валютах. У нас есть большое продвижение в этом вопросе. Поставки за границу не остановлены, платежи приходят достаточно регулярно, но пока на сегодняшний момент стоимость этих платежей достаточно высока", - сказал Цивилев о ситуации в российской угольной отрасли.
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