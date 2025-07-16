Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250716/ugol-859546726.html
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты
Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:54+0300
2025-07-16T12:04+0300
экономика
россия
уголь
нацвалюты
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации."Мы столкнулись с вызовами, конечно, и по платежам (в угольной отрасли - ред.). Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление шло в национальных валютах. У нас есть большое продвижение в этом вопросе. Поставки за границу не остановлены, платежи приходят достаточно регулярно, но пока на сегодняшний момент стоимость этих платежей достаточно высока", - сказал Цивилев о ситуации в российской угольной отрасли.
https://1prime.ru/20250630/ugol--859012982.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_35556a9b324e711306f1ad39ea6adb3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, уголь, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, уголь, нацвалюты
11:54 16.07.2025 (обновлено: 12:04 16.07.2025)
 
Россия обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты

Цивилев: РФ обсуждает со странами вопрос перевода платежей за уголь в нацвалюты

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия обсуждает с отдельными странами вопрос перевода платежей за уголь в национальные валюты, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
"Мы столкнулись с вызовами, конечно, и по платежам (в угольной отрасли - ред.). Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление шло в национальных валютах. У нас есть большое продвижение в этом вопросе. Поставки за границу не остановлены, платежи приходят достаточно регулярно, но пока на сегодняшний момент стоимость этих платежей достаточно высока", - сказал Цивилев о ситуации в российской угольной отрасли.
*Мечел
"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале
30 июня, 09:02
 
ЭкономикаРОССИЯугольнацвалюты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала