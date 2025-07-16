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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются преимущественно в минусе

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются преимущественно в минусе - 16.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются преимущественно в минусе

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду торгуются преимущественно в минусе на фоне неопределенности вокруг макроэкономической ситуации в США и... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T13:55+0300

2025-07-16T13:55+0300

2025-07-16T13:55+0300

экономика

сша

китай

дональд трамп

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microsoft

amazon

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рынок

индексы

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду торгуются преимущественно в минусе на фоне неопределенности вокруг макроэкономической ситуации в США и тарифного шока в экономике, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,05% - до 44 271 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 снижался на 0,23 - до 23 004,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,06%, до 6 280 пунктов. "Инфляционный шок от пошлин начинает сказываться", - приводит агентство Блумберг заявление научного сотрудника Института Брукингса Робина Брукса (Robin Brooks). Аналитик также добавил, что "этот эффект будет усиливаться по мере того, как будут исчерпываться запасы капитала, имевшиеся до введения пошлин". Во вторник стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 2,7% с майских 2,4% в годовом выражении, достигнув максимума с февраля. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. Помимо этого, инвесторы могут оценивать заявление президента США Дональда Трампа, который ранее в среду объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. Еще во вторник американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ. На фоне новостей о технологическом противостоянии двух стран ценные бумаги компаний цифровой отрасли дорожают. Акции Nvidia растут более чем на 4%, Microsoft - на 0,6%, Amazon - на 0,3%.

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сша, китай, дональд трамп, nvidia, microsoft, amazon, nasdaq composite, рынок, индексы