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Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,6% - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,6%
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,6% - 16.07.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,6%
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 3,6% с 3,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T09:07+0300
2025-07-16T09:07+0300
экономика
великобритания
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 3,6% с 3,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены за июнь выросли на 0,3% после роста на 0,2% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,4%, месячную - в 0,2%, то есть сохранения на уровнях мая.
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великобритания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:07 16.07.2025
 
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 3,6%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 3,6%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкФунт стерлингов
Фунт стерлингов - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до 3,6% с 3,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены за июнь выросли на 0,3% после роста на 0,2% месяцем ранее.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали годовую инфляцию на уровне 3,4%, месячную - в 0,2%, то есть сохранения на уровнях мая.
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода статданных по Великобритании
11 июля, 12:23
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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