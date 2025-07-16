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Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины
Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ
Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины
Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:48+0300
2025-07-16T15:48+0300
2025-07-16T15:48+0300
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БУДАПЕШТ, 16 июл - ПРАЙМ. Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной мобилизации, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале. Министр назвал "международно признанным фактом" охоту на людей на украинских улицах, которая иногда приводит к смертельным исходам, как произошло с 45-летним закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном.
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украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, ес
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС
Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины
Сийярто: Венгрия потребовала ввести санкции против трех сотрудников МО Украины
БУДАПЕШТ, 16 июл - ПРАЙМ. Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной мобилизации, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале.
Министр назвал "международно признанным фактом" охоту на людей на украинских улицах, которая иногда приводит к смертельным исходам, как произошло с 45-летним закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном.
Орбан прокомментировал гибель закарпатского венгра на Украине