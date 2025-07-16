https://1prime.ru/20250716/vengriya-859560064.html

Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины

Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ

Венгрия потребовала от ЕС ввести санкции против трех сотрудников МО Украины

Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T15:48+0300

2025-07-16T15:48+0300

2025-07-16T15:48+0300

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брюссель

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 16 июл - ПРАЙМ. Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, причастных к убийству закарпатского венгра в ходе принудительной мобилизации, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале. Министр назвал "международно признанным фактом" охоту на людей на украинских улицах, которая иногда приводит к смертельным исходам, как произошло с 45-летним закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном.

https://1prime.ru/20250711/orban-859391504.html

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украина, венгрия, брюссель, петер сийярто, ес