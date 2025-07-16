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Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 обнаружен
Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 обнаружен - 16.07.2025, ПРАЙМ
Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 обнаружен
Вертолет Ми-8, пропавший в понедельник в Хабаровском крае, обнаружен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T05:12+0300
2025-07-16T05:12+0300
2025-07-16T05:12+0300
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ЯКУТСК, 16 июл - ПРАЙМ. Вертолет Ми-8, пропавший в понедельник в Хабаровском крае, обнаружен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды.
"Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
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общество , магадан, хабаровский край, рф, ск рф, росавиация, мчс
Общество , Магадан, Хабаровский край, РФ, СК РФ, Росавиация, МЧС
Пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 обнаружен
Вертолет Ми-8, пропавший в Хабаровском крае, обнаружен
ЯКУТСК, 16 июл - ПРАЙМ. Вертолет Ми-8, пропавший в понедельник в Хабаровском крае, обнаружен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации (из Охотска) и от МЧС (из Магадана). Позже, как сообщал РИА Новости в правоохранительных органах, поиски приостановили до среды из-за непогоды.
"Обнаружен пропавший Ми-8. Подробности будут позже", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".