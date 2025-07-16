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В Novabev заявили о кибератаке, парализовавшей работу сети "Винлаб"
В Novabev заявили о кибератаке, парализовавшей работу сети "Винлаб" - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Novabev заявили о кибератаке, парализовавшей работу сети "Винлаб"
Novabev Group в понедельник подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работает ритейлер "Винлаб": компания отвергла... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:27+0300
2025-07-16T18:27+0300
2025-07-16T18:36+0300
происшествия
кибератаки
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Novabev Group в понедельник подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работает ритейлер "Винлаб": компания отвергла требование хакеров о выплате денег, и теперь IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему, сообщила группа. "Однако 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке - масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", - сказали там. "Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований", - добавили там. Как отметили в компании, IT-команда круглосуточно работает над решением сложившейся ситуации, а для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты. "Прилагаются все усилия для возобновления работы в кратчайшие сроки", - заверили в Novabev.
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кибератаки
В Novabev заявили о кибератаке, парализовавшей работу сети "Винлаб"
Novabev: сеть "Винлаб" подверглась беспрецедентной кибератаке
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Novabev Group в понедельник подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работает ритейлер "Винлаб": компания отвергла требование хакеров о выплате денег, и теперь IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему, сообщила группа.
"Однако 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке - масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", - сказали там.
"Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований", - добавили там.
Как отметили в компании, IT-команда круглосуточно работает над решением сложившейся ситуации, а для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты. "Прилагаются все усилия для возобновления работы в кратчайшие сроки", - заверили в Novabev.
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