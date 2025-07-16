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Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой отправку войск на Украину

Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой отправку войск на Украину - 16.07.2025, ПРАЙМ

Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой отправку войск на Украину

Глава комитета по иностранным делам Национального собрания (парламента) Франции Бруно Фукс заявил, что Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:30+0300

2025-07-16T12:30+0300

2025-07-16T12:30+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава комитета по иностранным делам Национального собрания (парламента) Франции Бруно Фукс заявил, что Париж обсуждает с Лондоном, Берлином и Варшавой возможность отправки войск на Украину для того, чтобы "прекращение огня соблюдалось", а мнение простых французов по этому вопросу не должно волновать руководство Франции. "Мы сами не рады. Но это борьба. Мы должны показать нашу решимость, особенно против русских. Это момент, который очень много обсуждается с британцами, с немцами и с поляками. Вопрос направления войск, чтобы это прекращение огня соблюдалось", - сказал Фукс в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале пранкеров. Политик утвердительно ответил на вопрос о готовности Парижа направить войска. "Да. Но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать", - отметил Фукс. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не должен заботиться о мнении французов относительно направления на Украину французских военнослужащих. "У президента больше нет выборов, потому что в 2027 году он не может быть кандидатом. Так что он не должен заботиться о мнении избирателей, когда речь идет об очень важных вопросах. Пять лет назад ситуация была иной", - отметил политик. "Я не уверен, что жители во Франции понимают это. Бюджеты в миллиарды для Украины. Или когда мы говорим, что мы должны, мы голосуем за миллиарды для Украины. Люди говорят во Франции, а как насчет нас? Нам также нужны деньги, чтобы изменить нашу жизнь. Зачем мы отправляем деньги на Украину? Так что они не полностью в состоянии понять, что мы вместе боремся за мир. Это предел нашего общественного мнения", - заключил Фукс.

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украина, франция, париж, эммануэль макрон, ес