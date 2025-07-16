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Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN
Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN
Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность будет наступать для владельцев сервисов, заявил РИА Новости сенатор Артём... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:30+0300
2025-07-16T10:30+0300
2025-07-16T10:30+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность будет наступать для владельцев сервисов, заявил РИА Новости сенатор Артём Шейкин. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей. "Если доступ (к запрещенным ресурсам – ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN, и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", - сказал Шейкин.
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общество , роскомнадзор, госдума
Общество , Роскомнадзор, Госдума
Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN
Шейкин: россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, ответственность будет наступать для владельцев сервисов, заявил РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
"Если доступ (к запрещенным ресурсам – ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN, и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", - сказал Шейкин.
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