https://1prime.ru/20250716/vpn-859553008.html
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN - 16.07.2025, ПРАЙМ
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:59+0300
2025-07-16T13:59+0300
2025-07-16T14:03+0300
общество
госдума
роскомнадзор
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру. "Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа."Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете "белый" VPN для безопасности — это не повод для штрафа", - отметил парламентарий.Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, 80 до 150 тысяч — должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — юридических лиц.
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общество , госдума, роскомнадзор
Общество , Госдума, Роскомнадзор
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN
Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру.
"Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.
По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа.
"Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете "белый" VPN для безопасности — это не повод для штрафа", - отметил парламентарий.
Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, 80 до 150 тысяч — должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — юридических лиц.
Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN