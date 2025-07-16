Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250716/vpn-859553008.html
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN - 16.07.2025, ПРАЙМ
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN
Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:59+0300
2025-07-16T14:03+0300
общество
госдума
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/58/762975806_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_d58a7cd99e0159587f0271a7434ff1ac.jpg
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру. "Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа."Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете "белый" VPN для безопасности — это не повод для штрафа", - отметил парламентарий.Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, 80 до 150 тысяч — должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — юридических лиц.
https://1prime.ru/20250716/vpn-859542508.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/58/762975806_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_cbb6cd21a23adb3345f61d4e0cf0716e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , госдума, роскомнадзор
Общество , Госдума, Роскомнадзор
13:59 16.07.2025 (обновлено: 14:03 16.07.2025)
 
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN

Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент

© fotolia.com / strixcodeКлавиатура
Клавиатура - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / strixcode
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Россиян не будут наказывать за жалобы на экстремистский контент после принятия поправок в КоАП, граждане имеют полное право сообщать о противоправной информации, сообщил РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Наказания за жалобы на экстремистский контент не предусмотрено. Напротив, граждане имеют полное право и даже поощряются к тому, чтобы сообщать о потенциально противоправной информации, включая экстремистские материалы", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что в случае обнаружения контента, который может нарушать закон, граждане могут направить жалобу в Роскомнадзор или прокуратуру.
"Это считается сознательным и добросовестным действием гражданина, а не нарушением", - подчеркнул парламентарий.
По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа.
"Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете "белый" VPN для безопасности — это не повод для штрафа", - отметил парламентарий.
Документ предусматривает штрафы за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, 80 до 150 тысяч — должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — юридических лиц.
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Россиян не накажут за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN
10:30
 
ОбществоГосдумаРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала