https://1prime.ru/20250716/vpn-859571214.html
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля - 16.07.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля
Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:38+0300
2025-07-16T18:38+0300
2025-07-16T18:39+0300
политика
общество
госдума
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250716/vpn-859553008.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , госдума, роскомнадзор
Политика, Общество , Госдума, Роскомнадзор
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля
ГД 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN