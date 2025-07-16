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ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля

ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля - 16.07.2025, ПРАЙМ

ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля

Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T18:38+0300

2025-07-16T18:38+0300

2025-07-16T18:39+0300

политика

общество

госдума

роскомнадзор

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250716/vpn-859553008.html

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общество , госдума, роскомнадзор