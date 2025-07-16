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ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля - 16.07.2025, ПРАЙМ
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ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля - 16.07.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля
Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:38+0300
2025-07-16T18:39+0300
политика
общество
госдума
роскомнадзор
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
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общество , госдума, роскомнадзор
Политика, Общество , Госдума, Роскомнадзор
18:38 16.07.2025 (обновлено: 18:39 16.07.2025)
 
ГД рассмотрит проект о штрафах за поиск экстремистского контента 17 июля

ГД 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
Клавиатура - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Сенатор разъяснил суть поправок, касающихся VPN
13:59
 
ПолитикаОбществоГосдумаРоскомнадзор
 
 
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