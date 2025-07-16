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СМИ узнали о возможной встрече НАТО с донорами Patriot для Киева
СМИ узнали о возможной встрече НАТО с донорами Patriot для Киева - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о возможной встрече НАТО с донорами Patriot для Киева
Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:18+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Встреча имеющих Patriot стран и украинских доноров, которые хотят найти дополнительные батареи ПВО Patriot для Киева... может состояться в среду на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что это мероприятие может пройти под председательством командующего НАТО. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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Политика, Общество , Киев, США, УКРАИНА, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
СМИ узнали о возможной встрече НАТО с донорами Patriot для Киева
Reuters: встреча НАТО с донорами Patriot для Киева может пройти 23 июля
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Встреча имеющих Patriot стран и украинских доноров, которые хотят найти дополнительные батареи ПВО Patriot для Киева... может состояться в среду на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что это мероприятие может пройти под председательством командующего НАТО.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Трамп предложил Мерцу купить пять систем Patriot для Киева, пишут СМИ