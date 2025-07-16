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Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза
Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза - 16.07.2025, ПРАЙМ
Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза
Выдачи ипотечных кредитов россиянам за первое полугодие 2025 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,5... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T06:28+0300
2025-07-16T06:28+0300
общество
олег лагуткин
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859534967.jpg?1752636493
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдачи ипотечных кредитов россиянам за первое полугодие 2025 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,5 триллиона рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. "За шесть месяцев 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов составил почти 1,5 триллиона рублей. За аналогичный период 2024 года объем выдач был в два раза больше – 3 триллиона рублей. Снижение выдач в абсолютном объеме год к году составило 52%", - отметил Лагуткин. По его словам, минимальный объем выдачи ипотеки отмечался в январе 2025 года - около 115 миллиардов рублей. "Что объясняется сезонным фактором снижения спроса на кредитные средства в месяцы с большим количеством выходных и праздничных дней", - пояснил Лагуткин. По данным "Скоринг-бюро", в среднем в месяц банковская система выдает около 240 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Также Лагуткин отметил, что средняя сумма ипотечного кредита остается стабильной. "На протяжении последних периодов составляет 4,3-4,4 миллиона рублей как в 2024 году, так и в 2025 году", - заключил глава компании.
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , олег лагуткин, "скоринг бюро"
Общество , Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
06:28 16.07.2025
 
Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза

"Скоринг бюро": выдача ипотеки россиянам за полгода снизилась в два раза

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдачи ипотечных кредитов россиянам за первое полугодие 2025 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,5 триллиона рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
"За шесть месяцев 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов составил почти 1,5 триллиона рублей. За аналогичный период 2024 года объем выдач был в два раза больше – 3 триллиона рублей. Снижение выдач в абсолютном объеме год к году составило 52%", - отметил Лагуткин.
По его словам, минимальный объем выдачи ипотеки отмечался в январе 2025 года - около 115 миллиардов рублей. "Что объясняется сезонным фактором снижения спроса на кредитные средства в месяцы с большим количеством выходных и праздничных дней", - пояснил Лагуткин.
По данным "Скоринг-бюро", в среднем в месяц банковская система выдает около 240 миллиардов рублей ипотечных кредитов.
Также Лагуткин отметил, что средняя сумма ипотечного кредита остается стабильной. "На протяжении последних периодов составляет 4,3-4,4 миллиона рублей как в 2024 году, так и в 2025 году", - заключил глава компании.
 
ОбществоОлег Лагуткин"Скоринг бюро"
 
 
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