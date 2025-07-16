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Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза

Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза - 16.07.2025, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки россиянам за полгода снизились в два раза

Выдачи ипотечных кредитов россиянам за первое полугодие 2025 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,5... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T06:28+0300

2025-07-16T06:28+0300

2025-07-16T06:28+0300

общество

олег лагуткин

"скоринг бюро"

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Выдачи ипотечных кредитов россиянам за первое полугодие 2025 года снизились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,5 триллиона рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. "За шесть месяцев 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов составил почти 1,5 триллиона рублей. За аналогичный период 2024 года объем выдач был в два раза больше – 3 триллиона рублей. Снижение выдач в абсолютном объеме год к году составило 52%", - отметил Лагуткин. По его словам, минимальный объем выдачи ипотеки отмечался в январе 2025 года - около 115 миллиардов рублей. "Что объясняется сезонным фактором снижения спроса на кредитные средства в месяцы с большим количеством выходных и праздничных дней", - пояснил Лагуткин. По данным "Скоринг-бюро", в среднем в месяц банковская система выдает около 240 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Также Лагуткин отметил, что средняя сумма ипотечного кредита остается стабильной. "На протяжении последних периодов составляет 4,3-4,4 миллиона рублей как в 2024 году, так и в 2025 году", - заключил глава компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , олег лагуткин, "скоринг бюро"