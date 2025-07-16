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В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов

В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов

Число российских туристов, приехавших в Японию за первые полгода оказалось более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году, при этом число... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:26+0300

2025-07-16T14:26+0300

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ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Число российских туристов, приехавших в Японию за первые полгода оказалось более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году, при этом число туристов из России в июне стало рекордным для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная организация по туризму. "Из России в июне приехали 11,9 тысячи человек, это на 111,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. … Вырос спрос на круизные поездки, диверсифицировались рейсы через Китай. Для июня это рекордное число туристов", - сообщает организация. При этом по числу туристов, приехавших из России в Японию за месяц, июнь заметно уступает марту -18,8 тысяч, апрелю – 23,2 тысячи и маю - 19,2 тысячи. Всего в июне Японию посетили 3,38 миллиона иностранных туристов, что стало рекордом для этого месяца. За полгода Японию навестили 22,5 миллиона иностранных туристов, что стало рекордным показателем. За полгода из России в Японию приехали 83,7 тысячи человек, что на 103,7% больше показателей за аналогичный период в 2024 году.

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общество , мировая экономика, япония, туризм, россия, бизнес