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В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов - 16.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов
В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов
Число российских туристов, приехавших в Японию за первые полгода оказалось более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году, при этом число... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:26+0300
2025-07-16T14:26+0300
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ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Число российских туристов, приехавших в Японию за первые полгода оказалось более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году, при этом число туристов из России в июне стало рекордным для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная организация по туризму. "Из России в июне приехали 11,9 тысячи человек, это на 111,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. … Вырос спрос на круизные поездки, диверсифицировались рейсы через Китай. Для июня это рекордное число туристов", - сообщает организация. При этом по числу туристов, приехавших из России в Японию за месяц, июнь заметно уступает марту -18,8 тысяч, апрелю – 23,2 тысячи и маю - 19,2 тысячи. Всего в июне Японию посетили 3,38 миллиона иностранных туристов, что стало рекордом для этого месяца. За полгода Японию навестили 22,5 миллиона иностранных туристов, что стало рекордным показателем. За полгода из России в Японию приехали 83,7 тысячи человек, что на 103,7% больше показателей за аналогичный период в 2024 году.
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общество , мировая экономика, япония, туризм, россия, бизнес
Экономика, Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Туризм, РОССИЯ, Бизнес
14:26 16.07.2025
 
В Японии зафиксировали рекордное число российских туристов

Японская нацорганизация туризма: число туристов из России в июне стало рекордным

© fotolia.com / jorisvoТокио
Токио - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / jorisvo
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ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Число российских туристов, приехавших в Японию за первые полгода оказалось более чем в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024 году, при этом число туристов из России в июне стало рекордным для этого месяца, такие данные приводит Японская национальная организация по туризму.
"Из России в июне приехали 11,9 тысячи человек, это на 111,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. … Вырос спрос на круизные поездки, диверсифицировались рейсы через Китай. Для июня это рекордное число туристов", - сообщает организация.
При этом по числу туристов, приехавших из России в Японию за месяц, июнь заметно уступает марту -18,8 тысяч, апрелю – 23,2 тысячи и маю - 19,2 тысячи.
Всего в июне Японию посетили 3,38 миллиона иностранных туристов, что стало рекордом для этого месяца. За полгода Японию навестили 22,5 миллиона иностранных туристов, что стало рекордным показателем.
За полгода из России в Японию приехали 83,7 тысячи человек, что на 103,7% больше показателей за аналогичный период в 2024 году.
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ЭкономикаОбществоМировая экономикаЯПОНИЯТуризмРОССИЯБизнес
 
 
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