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Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на яйца - 16.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на яйца
Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на яйца - 16.07.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на яйца
Минсельхоз России на фоне жалоб производителей, что им приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости, прорабатывает меры для вывода цен на этот... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:35+0300
2025-07-16T13:35+0300
экономика
минсельхоз
росстат
минпромторг
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России на фоне жалоб производителей, что им приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости, прорабатывает меры для вывода цен на этот продукт на стабильный уровень, в том числе рассматривается расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены, следует из сообщения пресс-службы министерства. Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Народный фермер" написала, что фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. По данным Росстата, которые проанализировало РИА Новости, средняя стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года. Снижение цен продолжилось в июне и июле. К примеру, согласно информации Росстата, с 1 по 7 июля их стоимость снизилась на 2,3%. "Производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь-май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц", - прокомментировали журналистам в Минсельхозе. "Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом. Соответствующие предложения представителей отрасли уже прорабатываются в Минсельхозе России", - добавили там. При этом заявили, что "информация о сокращении поголовья птицы в сельхозорганизациях в Минсельхоз России не поступала". Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева отметила, что в этом году на сезонное снижение цен наложился существенный рост объемов производства – за первое полугодие более чем на миллиард яиц. "В связи с заметным ростом предложения на рынке сложился временный дисбаланс, и производители вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. При этом союз ожидает, что с началом осени ситуация выровняется", - сказала Бобылева, слова которой привели в сообщении министерства. Она подтвердила позицию, что необходимо ввести систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями. "Такие контракты сейчас заключают, но в основном с крупными производителями. Нужно распространить такую практику на средние и мелкие предприятия и разработать законодательную базу, регулирующую условия договорных отношения. Очень хорошо, что наше предложение услышали и поддержали в Минсельхозе", - сказала гендиректор союза. При этом она подчеркнула, что в любом случае, российские предприятия "как и прежде будут обеспечивать потребителя свежим яйцом". В свою очередь гендиректор агрохолдинга "Таврос" Елена Лазаренко заявила, что количество птице-мест на их предприятиях не сокращается. "Производители в этом году процесс обновления поголовья несушек запустили немного раньше. Глобально это никак не влияет на рентабельность. При этом чтобы избежать волатильности цены, мы работаем над эффективностью процессов, заключаем долгосрочные контракты с сетями", - процитировали в Минсельхозе Лазаренко. А ассоциация "Народный фермер" отмечает, что начала системную работу с Минпромторгом в части ценообразования на продукцию сельского хозяйства, в том числе на яйца. "Сейчас наша цель - добиться прозрачного, справедливого и стабильного ценообразования на сельхозпродукцию при ее реализации в сетях, для исключения случаев закупки у фермеров продукции по ценам ниже себестоимости и других перекосов. Это будет сложная и, возможно, долгая работа, но мы намерены довести ее до конца", - сказал исполнительный директор ассоциации Станислав Санкеев, слова которого привели в сообщении.
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минсельхоз, росстат, минпромторг
Экономика, Минсельхоз, Росстат, Минпромторг
13:35 16.07.2025
 
Минсельхоз прорабатывает меры для стабилизации цен на яйца

Минсельхоз прорабатывает меры для вывода цен на яйца на стабильный уровень

© Фото : Unsplash/Nick FewingsКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз России на фоне жалоб производителей, что им приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости, прорабатывает меры для вывода цен на этот продукт на стабильный уровень, в том числе рассматривается расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены, следует из сообщения пресс-службы министерства.
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Народный фермер" написала, что фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. По данным Росстата, которые проанализировало РИА Новости, средняя стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года. Снижение цен продолжилось в июне и июле. К примеру, согласно информации Росстата, с 1 по 7 июля их стоимость снизилась на 2,3%.
"Производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь-май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц", - прокомментировали журналистам в Минсельхозе.
"Одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. Это позволит снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом. Соответствующие предложения представителей отрасли уже прорабатываются в Минсельхозе России", - добавили там.
При этом заявили, что "информация о сокращении поголовья птицы в сельхозорганизациях в Минсельхоз России не поступала".
Гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева отметила, что в этом году на сезонное снижение цен наложился существенный рост объемов производства – за первое полугодие более чем на миллиард яиц. "В связи с заметным ростом предложения на рынке сложился временный дисбаланс, и производители вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. При этом союз ожидает, что с началом осени ситуация выровняется", - сказала Бобылева, слова которой привели в сообщении министерства.
Она подтвердила позицию, что необходимо ввести систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями. "Такие контракты сейчас заключают, но в основном с крупными производителями. Нужно распространить такую практику на средние и мелкие предприятия и разработать законодательную базу, регулирующую условия договорных отношения. Очень хорошо, что наше предложение услышали и поддержали в Минсельхозе", - сказала гендиректор союза.
При этом она подчеркнула, что в любом случае, российские предприятия "как и прежде будут обеспечивать потребителя свежим яйцом".
В свою очередь гендиректор агрохолдинга "Таврос" Елена Лазаренко заявила, что количество птице-мест на их предприятиях не сокращается. "Производители в этом году процесс обновления поголовья несушек запустили немного раньше. Глобально это никак не влияет на рентабельность. При этом чтобы избежать волатильности цены, мы работаем над эффективностью процессов, заключаем долгосрочные контракты с сетями", - процитировали в Минсельхозе Лазаренко.
А ассоциация "Народный фермер" отмечает, что начала системную работу с Минпромторгом в части ценообразования на продукцию сельского хозяйства, в том числе на яйца. "Сейчас наша цель - добиться прозрачного, справедливого и стабильного ценообразования на сельхозпродукцию при ее реализации в сетях, для исключения случаев закупки у фермеров продукции по ценам ниже себестоимости и других перекосов. Это будет сложная и, возможно, долгая работа, но мы намерены довести ее до конца", - сказал исполнительный директор ассоциации Станислав Санкеев, слова которого привели в сообщении.
Яйца - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах
10 июля, 16:03
 
ЭкономикаМинсельхозРосстатМинпромторг
 
 
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