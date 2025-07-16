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Курс юаня к рублю перешел к символическому росту

Курс юаня к рублю перешел к символическому росту - 16.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю перешел к символическому росту

Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:18+0300

2025-07-16T14:18+0300

2025-07-16T14:18+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 1 копейку - до 10,85 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,85 рубля. В среду китайская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе торгов юань может протестировать поддержку на уровне 10,8 рубля, однако пока мы не видим поводов для ухода и закрепления юаня под данной отметкой", - добавляет он. Курс юаня подходил довольно близко к мощной поддержке 10,8 рубля, но развернулся вверх, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С точки зрения техники, теперь ему хорошо бы сходить пощупать на прочность сопротивление 11 рублей", - замечает он.

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богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок, торги