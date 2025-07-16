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Курс юаня к рублю перешел к символическому росту - 16.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250716/yuan-859554296.html
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту - 16.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту
Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:18+0300
2025-07-16T14:18+0300
экономика
богдан зварич
алексей антонов
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 1 копейку - до 10,85 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,85 рубля. В среду китайская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе торгов юань может протестировать поддержку на уровне 10,8 рубля, однако пока мы не видим поводов для ухода и закрепления юаня под данной отметкой", - добавляет он. Курс юаня подходил довольно близко к мощной поддержке 10,8 рубля, но развернулся вверх, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С точки зрения техники, теперь ему хорошо бы сходить пощупать на прочность сопротивление 11 рублей", - замечает он.
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богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок, торги
Экономика, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ, Рынок, Торги
14:18 16.07.2025
 
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту

Курс юаня после легкого снижения перешел к символическому повышению

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 1 копейку - до 10,85 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,85 рубля.
В среду китайская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе торгов юань может протестировать поддержку на уровне 10,8 рубля, однако пока мы не видим поводов для ухода и закрепления юаня под данной отметкой", - добавляет он.
Курс юаня подходил довольно близко к мощной поддержке 10,8 рубля, но развернулся вверх, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С точки зрения техники, теперь ему хорошо бы сходить пощупать на прочность сопротивление 11 рублей", - замечает он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Юань открыл торги в среду ростом
10:03
 
ЭкономикаБогдан ЗваричАлексей АнтоновПСБРынокТорги
 
 
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