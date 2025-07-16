https://1prime.ru/20250716/yuan-859554296.html
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту - 16.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту
Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:18+0300
2025-07-16T14:18+0300
2025-07-16T14:18+0300
экономика
богдан зварич
алексей антонов
псб
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 1 копейку - до 10,85 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,85 рубля. В среду китайская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе торгов юань может протестировать поддержку на уровне 10,8 рубля, однако пока мы не видим поводов для ухода и закрепления юаня под данной отметкой", - добавляет он. Курс юаня подходил довольно близко к мощной поддержке 10,8 рубля, но развернулся вверх, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С точки зрения техники, теперь ему хорошо бы сходить пощупать на прочность сопротивление 11 рублей", - замечает он.
https://1prime.ru/20250716/yuan--859541340.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок, торги
Экономика, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ, Рынок, Торги
Курс юаня к рублю перешел к символическому росту
Курс юаня после легкого снижения перешел к символическому повышению
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду после утреннего легкого снижения перешел к такому же символическому повышению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск повышался на 1 копейку - до 10,85 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,85 рубля.
В среду китайская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "В ходе торгов юань может протестировать поддержку на уровне 10,8 рубля, однако пока мы не видим поводов для ухода и закрепления юаня под данной отметкой", - добавляет он.
Курс юаня подходил довольно близко к мощной поддержке 10,8 рубля, но развернулся вверх, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С точки зрения техники, теперь ему хорошо бы сходить пощупать на прочность сопротивление 11 рублей", - замечает он.
Юань открыл торги в среду ростом