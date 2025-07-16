https://1prime.ru/20250716/yuan-859575317.html

Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду

Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду - 16.07.2025, ПРАЙМ

Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду

Курс рубля в середине недели символически снизился против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T20:44+0300

2025-07-16T20:44+0300

2025-07-16T20:44+0300

экономика

рынок

сша

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели символически снизился против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,82-10,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,14 рубля. Рубль притормозил в росте Юань на Мосбирже в среду символически повысился после двух сессий снижения против рубля. Курс пытался выйти в район отметки 10,85 рубля. "На валютном рынке в середине недели значимых перемен не произошло. Юань на бирже двигался в узком диапазоне. Снижение геополитической неопределенности, связанной с заявлениями президента США, повышенный спрос на ОФЗ и продажи валюты в рамках бюджетного правила позволяют рублю чувствовать себя уверенно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.24 мск снижалась на 0,4%, до 68,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта. Прогнозы В России начался очередной налоговый период, в течение которого компании-экспортеры продают повышенный объем валюты, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Есть вероятность, что в реализацию уходит вся выручка, что и создает для рубля такую мощную поддержку и опору. На текущий момент оснований для смены тенденции не заметно", - добавляет он. В ближайшие дни курсы валют, вероятнее всего, останутся вблизи текущих уровней – 77,5-79,5 рубля за доллар, 10,75-11,05 рубля за юань, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20250716/obzor-859575092.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал