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Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду
Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду - 16.07.2025, ПРАЙМ
Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду
Курс рубля в середине недели символически снизился против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T20:44+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели символически снизился против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,82-10,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,14 рубля. Рубль притормозил в росте Юань на Мосбирже в среду символически повысился после двух сессий снижения против рубля. Курс пытался выйти в район отметки 10,85 рубля. "На валютном рынке в середине недели значимых перемен не произошло. Юань на бирже двигался в узком диапазоне. Снижение геополитической неопределенности, связанной с заявлениями президента США, повышенный спрос на ОФЗ и продажи валюты в рамках бюджетного правила позволяют рублю чувствовать себя уверенно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.24 мск снижалась на 0,4%, до 68,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта. Прогнозы В России начался очередной налоговый период, в течение которого компании-экспортеры продают повышенный объем валюты, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Есть вероятность, что в реализацию уходит вся выручка, что и создает для рубля такую мощную поддержку и опору. На текущий момент оснований для смены тенденции не заметно", - добавляет он. В ближайшие дни курсы валют, вероятнее всего, останутся вблизи текущих уровней – 77,5-79,5 рубля за доллар, 10,75-11,05 рубля за юань, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
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рынок, сша, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, США, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
Юань символически повысился к рублю на Московской бирже в среду
Курс рубля в середине недели символически снизился против юаня
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в середине недели символически снизился против юаня после двух сессий повышения, курс китайской валюты остается в узком коридоре, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку, до 10,84 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,82-10,85 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,14 рубля.
Рубль притормозил в росте
Юань на Мосбирже в среду символически повысился после двух сессий снижения против рубля. Курс пытался выйти в район отметки 10,85 рубля.
"На валютном рынке в середине недели значимых перемен не произошло. Юань на бирже двигался в узком диапазоне. Снижение геополитической неопределенности, связанной с заявлениями президента США, повышенный спрос на ОФЗ и продажи валюты в рамках бюджетного правила позволяют рублю чувствовать себя уверенно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.24 мск снижалась на 0,4%, до 68,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98,2 пункта.
В России начался очередной налоговый период, в течение которого компании-экспортеры продают повышенный объем валюты, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Есть вероятность, что в реализацию уходит вся выручка, что и создает для рубля такую мощную поддержку и опору. На текущий момент оснований для смены тенденции не заметно", - добавляет он.
В ближайшие дни курсы валют, вероятнее всего, останутся вблизи текущих уровней – 77,5-79,5 рубля за доллар, 10,75-11,05 рубля за юань, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
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