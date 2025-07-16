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Доли в 6 компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России

Доли в 6 компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России - 16.07.2025, ПРАЙМ

Доли в 6 компаниях, связанных с ЮГК, перешли в собственность России

Доли в шести компаниях по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову и ряду других предпринимателей перешли в собственность России, выяснило РИА... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:38+0300

2025-07-16T08:38+0300

2025-07-16T08:38+0300

общество

челябинск

рф

челябинская область

югк

газпромбанк

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Доли в шести компаниях по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову и ряду других предпринимателей перешли в собственность России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, 15 июля в собственность России перешли по 100% долей ООО "Бизнес-Актив" и ООО "Хоум", 45% и 35% долей в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс "Экомодуль", а также по 1% долей в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод". Ранее РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщало, что учредителем ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) с 15 июля стала Российская Федерация. В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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челябинск

рф

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общество , челябинск, рф, челябинская область, югк, газпромбанк