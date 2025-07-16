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"Неужели?". Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Киеву - 16.07.2025, ПРАЙМ
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"Неужели?". Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Киеву
"Неужели?". Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Киеву - 16.07.2025, ПРАЙМ
"Неужели?". Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о словах Трампа относительно поставок... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T08:30+0300
2025-07-16T08:30+0300
политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о словах Трампа относительно поставок вооружений Киеву. В своём Telegram-канале Захарова привела слова Каллас: "Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?". "Неужели Кая начала о чём-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" - написала официальный представитель МИД РФ. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250716/kallas-859537427.html
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украина, киев, сша, мария захарова, кая каллас, дональд трамп, нато, мид рф, ес
Политика, УКРАИНА, Киев, США, Мария Захарова, Кая Каллас, Дональд Трамп, НАТО, МИД РФ, ЕС
08:30 16.07.2025
 
"Неужели?". Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Киеву

Захарова иронично прокомментировала слова Каллас об американских поставках оружия Киеву

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о словах Трампа относительно поставок вооружений Киеву.
В своём Telegram-канале Захарова привела слова Каллас: "Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?".
"Неужели Кая начала о чём-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" - написала официальный представитель МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАКиевСШАМария ЗахароваКая КалласДональд ТрампНАТОМИД РФЕС
 
 
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