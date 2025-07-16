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Захарова назвала курорт Вонсан в КНДР фантастическим

Захарова назвала курорт Вонсан в КНДР фантастическим - 16.07.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала курорт Вонсан в КНДР фантастическим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила курорт Вонсан в КНДР, назвав его фантастическим, а также типичным для российских туристов, которые | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:47+0300

2025-07-16T09:47+0300

2025-07-16T09:47+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила курорт Вонсан в КНДР, назвав его фантастическим, а также типичным для российских туристов, которые ездят в популярные для россиян страны. "Фантастический курорт. Курорт не одного отеля, не думайте, что стоит один отель и под него создана какая-то туристическая инфраструктура. Это действительно город, город отелей… я не хочу ничего сравнивать, но они привычны нам, кто бывает в тех самых популярных странах для российского туриста, куда наши люди ездят регулярно", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями. По ее словам, в городе идеальные дороги, пляжи со всей необходимой инфраструктурой, театры, весь необходимый транспорт. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Вонсан 12 июля, где провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, главой МИД страны Цой Сон Хи. В Вонсане открылся пляжный курорт, который принял первых туристов 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 километра. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.

https://1prime.ru/20250712/lavrov-859425120.html

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общество , кндр, рф, пхеньян, ким чен ын, сергей лавров, мид