https://1prime.ru/20250716/zelenskiy-859538534.html

В Раде рассказали, какой удар получил Зеленский после решения Трампа

В Раде рассказали, какой удар получил Зеленский после решения Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, какой удар получил Зеленский после решения Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп приближает капитуляцию Владимира Зеленского, оказывая новую помощь Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:45+0300

2025-07-16T08:45+0300

2025-07-16T08:45+0300

политика

сша

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп приближает капитуляцию Владимира Зеленского, оказывая новую помощь Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти “через несколько месяцев”. То есть, уже после срока, отведенного Трампом на заключение перемирия", — отметил парламентарий.По словам нардепа, президент России Владимир Путин, таким образом, получает возможность открыто наносить удары по тылу ВСУ. Вашингтон пытается приблизить капитуляцию главы киевского режима, но так, чтобы Зеленский не смог обвинить американских союзников.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859529546.html

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский