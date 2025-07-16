https://1prime.ru/20250716/zelenskiy-859568546.html

"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа

"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ

"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа

Киевскому режиму не стоит возлагать особые надежды на недавнее решение президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине, так как оно было принято с... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T17:30+0300

2025-07-16T17:30+0300

2025-07-16T17:30+0300

вооружения

запад

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Киевскому режиму не стоит возлагать особые надежды на недавнее решение президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине, так как оно было принято с целью привлечь внимание СМИ. Такое мнение высказал колумнист Unherd Ян Гарнер.Автор материала отметил, что события последних двух недель объясняются просто: хотя политика Белого дома и претерпела изменения, логика поведения Трампа осталась прежней."Трамп кормится новостями, которые делают его главным действующим лицом, неважно, героем или злодеем. Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?", — написал он.Гарнер также подчеркнул, что неудивительно, что российская политическая элита не была обеспокоена этими новостями, и российский рынок ценных бумаг даже вырос после заявлений Трампа о поставках оружия и санкциях.

https://1prime.ru/20250716/tramp-859567776.html

запад

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский