https://1prime.ru/20250716/zelenskiy-859568546.html
"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа
"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа
Киевскому режиму не стоит возлагать особые надежды на недавнее решение президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине, так как оно было принято с... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T17:30+0300
2025-07-16T17:30+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Киевскому режиму не стоит возлагать особые надежды на недавнее решение президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине, так как оно было принято с целью привлечь внимание СМИ. Такое мнение высказал колумнист Unherd Ян Гарнер.Автор материала отметил, что события последних двух недель объясняются просто: хотя политика Белого дома и претерпела изменения, логика поведения Трампа осталась прежней."Трамп кормится новостями, которые делают его главным действующим лицом, неважно, героем или злодеем. Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?", — написал он.Гарнер также подчеркнул, что неудивительно, что российская политическая элита не была обеспокоена этими новостями, и российский рынок ценных бумаг даже вырос после заявлений Трампа о поставках оружия и санкциях.
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запад, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Вооружения, ЗАПАД, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Кормится новостями". На Западе огорчили Зеленского после решения Трампа
Unherd: Решение Трампа по Украине - всего лишь пиар-ход
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Киевскому режиму не стоит возлагать особые надежды на недавнее решение президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине, так как оно было принято с целью привлечь внимание СМИ. Такое мнение высказал колумнист Unherd
Ян Гарнер.
Автор материала отметил, что события последних двух недель объясняются просто: хотя политика Белого дома и претерпела изменения, логика поведения Трампа осталась прежней.
"Трамп кормится новостями, которые делают его главным действующим лицом, неважно, героем или злодеем. Что в такой ситуации может быть лучше, чем совершить скандальный резкий разворот, сыграть сильного и волевого человека и дать толчок новому нескончаемому освещению в СМИ?", — написал он.
Гарнер также подчеркнул, что неудивительно, что российская политическая элита не была обеспокоена этими новостями, и российский рынок ценных бумаг даже вырос после заявлений Трампа о поставках оружия и санкциях.
"После объявления". СМИ раскрыли странную деталь в планах Трампа по Украине