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Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак

Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак - 16.07.2025, ПРАЙМ

Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway хочет зарегистрировать в России товарный знак Subboy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:35+0300

2025-07-16T14:35+0300

2025-07-16T14:35+0300

общество

subway

роспатент

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway хочет зарегистрировать в России товарный знак Subboy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 1 июля, в качестве заявителя указана "Сабвэй Раша Маркетинг Компани". Под брендом Subboy компания хочет предоставлять в России ресторанные услуги, в том числе по производству сэндвичей, а также осуществлять доставку на дом.

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общество , subway, роспатент