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Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак
Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак - 16.07.2025, ПРАЙМ
Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак
Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway хочет зарегистрировать в России товарный знак Subboy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:35+0300
2025-07-16T14:35+0300
2025-07-16T14:35+0300
общество
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway хочет зарегистрировать в России товарный знак Subboy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана компанией 1 июля, в качестве заявителя указана "Сабвэй Раша Маркетинг Компани". Под брендом Subboy компания хочет предоставлять в России ресторанные услуги, в том числе по производству сэндвичей, а также осуществлять доставку на дом.
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общество , subway, роспатент
Общество , Subway, Роспатент
Subway хочет зарегистрировать в России новый товарный знак
Роспатент: Subway хочет зарегистрировать в России товарный знак Subboy
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway хочет зарегистрировать в России товарный знак Subboy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана компанией 1 июля, в качестве заявителя указана "Сабвэй Раша Маркетинг Компани".
Под брендом Subboy компания хочет предоставлять в России ресторанные услуги, в том числе по производству сэндвичей, а также осуществлять доставку на дом.
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