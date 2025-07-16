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Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле

Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле - 16.07.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле

Цена на золото поднимается в среду утром на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:44+0300

2025-07-16T08:44+0300

2025-07-16T08:44+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в среду утром на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 8.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,25%, до 3 345,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% - до 38,13 доллара за унцию. По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Многие страны все еще ведут переговоры с США по поводу пошлин. На рынке все еще много неопределенности, и многие ищут безопасные убежища", - приводит агентство Рейтер заявление управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan). В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. На прошлой неделе Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.

https://1prime.ru/20250715/zoloto-859527009.html

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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, comex, рынок, торги