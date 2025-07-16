Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250716/zoloto--859538352.html
Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле
Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле - 16.07.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле
Цена на золото поднимается в среду утром на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T08:44+0300
2025-07-16T08:44+0300
экономика
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
comex
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в среду утром на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 8.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,25%, до 3 345,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% - до 38,13 доллара за унцию. По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Многие страны все еще ведут переговоры с США по поводу пошлин. На рынке все еще много неопределенности, и многие ищут безопасные убежища", - приводит агентство Рейтер заявление управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan). В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. На прошлой неделе Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
https://1prime.ru/20250715/zoloto-859527009.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, comex, рынок, торги
Экономика, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Comex, Рынок, Торги
08:44 16.07.2025
 
Золото дорожает на неопределенности в мировой торговле

Цена на золото поднимается на фоне неопределенности в мировой торговле

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в среду утром на фоне неопределенности в мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 8.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,25%, до 3 345,1 доллара за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% - до 38,13 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, на мировых рынках наблюдается неопределенность вокруг торговых соглашений США об импортных пошлинах с рядом стран, а также вокруг американской макроэкономики. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла.
"Многие страны все еще ведут переговоры с США по поводу пошлин. На рынке все еще много неопределенности, и многие ищут безопасные убежища", - приводит агентство Рейтер заявление управляющего директора GoldSilver Central Брайана Ланя (Brian Lan).
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.
На прошлой неделе Трамп говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Цены на золото идут вниз
Вчера, 18:18
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСComexРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала