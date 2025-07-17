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Турпоток из России во Вьетнам в I полугодии вырос в 2,4 раза

Турпоток из России во Вьетнам в I полугодии вырос в 2,4 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России во Вьетнам в I полугодии вырос в 2,4 раза

Почти 260 тысяч туристов из России посетили Вьетнам в первом полугодии, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T10:43+0300

2025-07-17T10:43+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Почти 260 тысяч туристов из России посетили Вьетнам в первом полугодии, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР). "Согласно официальной статистике Вьетнама, за I полугодие 2025 года (январь-июнь) в эту страну прибыли 259 849 туристов из России. Это на 139,3% (в 2,4 раза) больше, чем за тот же период 2024 года (108 591). Рост достигнут благодаря чартерным программам российских туроператоров в Нячанг. Они изменили и саму сезонность Вьетнама", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря постановке чартерных рейсов в Нячанг весной и летом, Вьетнам поменял свои характеристики как "зимнего" направления на российском рынке. Так, в 2024 году были высокие показатели зимних прибытий и их поступательное снижение в мае и июне. В 2025 году, наоборот, июнь показывает рекорд за все первое полугодие. Во Вьетнам сегодня выполняют рейсы авиакомпании "Аэрофлот" (Хошимин и Нячанг из Москвы), Azur air (в Нячанг из 10 городов РФ, туристы Anex и "Интуриста"), "Икар" (в Нячанг из 8 городов, туристы PEGAS Touristik и Coral Travel), Red Wings (в Нячанг из 4 городов, туристы Fun&Sun), Vietjet Air (туристы Anex из 2 городов ДФО), Vietnam Airlines (из Москвы в Ханой, регулярные рейсы).

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туризм, бизнес, вьетнам, рф, anex, атор, аэрофлот