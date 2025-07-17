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АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы - 17.07.2025, ПРАЙМ
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АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы
АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы - 17.07.2025, ПРАЙМ
АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы
Информация о запрете российским туристам купаться на пляже египетского пятизвездочного отеля Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх,... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:01+0300
2025-07-17T14:01+0300
бизнес
туризм
россия
шарм-эш-шейх
египет
израиль
атор
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Информация о запрете российским туристам купаться на пляже египетского пятизвездочного отеля Stella Di Mare Beach Hotel &amp; Spa курорта Шарм-эш-Шейх, расположенного рядом с военной базой, не соответствует действительности, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там добавили, что ассоциация проводит соответствующую проверку. Ранее в четверг Telegram-канал Shot написал со ссылкой на туристов, что этот отель, в который их заселили, находится максимально рядом с местной военной базой, из-за чего запрещено купаться в море на пляже рядом с отелем - приходится добираться до других пляжей. "Как это часто бывает, описание ситуации в медиа не соответствует действительности", - заявили в ассоциации. По информации АТОР, рядом с отелем действительно располагается стратегический объект. "Но, во-первых, это не "египетская военная база", а миротворцы – представители Многонациональных сил и наблюдатели (MFO), которые следят за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем с 1973 года. Во-вторых, база миротворцев... располагается на этом месте уже несколько десятков лет и ранее отдыхающим никак не мешала - отелю Stella Di Mare Beach Hotel &amp; Spa уже 16 лет, никаких проблем с купанием никогда в этом месте не было", - сообщили в ассоциации. "В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание... Заявления об обратном выглядят, мягко говоря, странными, но проверка проводится", – привели в сообщении слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна. По данным ассоциации, на текущий момент ни один из опрошенных туроператоров не знает ни о каких ограничениях в данном отеле. "Также один из опрошенных участников рынка добавил, что в основном отель Stella Di Mare Beach Hotel &amp; Spa популярен у гостей из Европы и у самих египтян, российские туроператоры работают с объектом в ограниченном объеме", - уточняется в сообщении.
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шарм-эш-шейх
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бизнес, туризм, россия, шарм-эш-шейх, египет, израиль, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Шарм-эш-Шейх, ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, АТОР
14:01 17.07.2025
 
АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы

АТОР опровергла информацию о запрете россиянам купаться в Египте рядом с военной базой

© Фото : Unsplash/Ali OthmanФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© Фото : Unsplash/Ali Othman
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Информация о запрете российским туристам купаться на пляже египетского пятизвездочного отеля Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх, расположенного рядом с военной базой, не соответствует действительности, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там добавили, что ассоциация проводит соответствующую проверку.
Ранее в четверг Telegram-канал Shot написал со ссылкой на туристов, что этот отель, в который их заселили, находится максимально рядом с местной военной базой, из-за чего запрещено купаться в море на пляже рядом с отелем - приходится добираться до других пляжей.
"Как это часто бывает, описание ситуации в медиа не соответствует действительности", - заявили в ассоциации.
По информации АТОР, рядом с отелем действительно располагается стратегический объект.
"Но, во-первых, это не "египетская военная база", а миротворцы – представители Многонациональных сил и наблюдатели (MFO), которые следят за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем с 1973 года. Во-вторых, база миротворцев... располагается на этом месте уже несколько десятков лет и ранее отдыхающим никак не мешала - отелю Stella Di Mare Beach Hotel & Spa уже 16 лет, никаких проблем с купанием никогда в этом месте не было", - сообщили в ассоциации.
"В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание... Заявления об обратном выглядят, мягко говоря, странными, но проверка проводится", – привели в сообщении слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна.
По данным ассоциации, на текущий момент ни один из опрошенных туроператоров не знает ни о каких ограничениях в данном отеле.
"Также один из опрошенных участников рынка добавил, что в основном отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa популярен у гостей из Европы и у самих египтян, российские туроператоры работают с объектом в ограниченном объеме", - уточняется в сообщении.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
РСТ проверит информацию о размещении россиян в Египте возле военной базы
11:49
 
БизнесТуризмРОССИЯШарм-эш-ШейхЕГИПЕТИЗРАИЛЬАТОР
 
 
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