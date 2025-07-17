https://1prime.ru/20250717/ator-859615187.html

АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы

АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы - 17.07.2025, ПРАЙМ

АТОР опровергла запрет купания россиян в отеле Египта возле военной базы

Информация о запрете российским туристам купаться на пляже египетского пятизвездочного отеля Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх,... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:01+0300

2025-07-17T14:01+0300

2025-07-17T14:01+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Информация о запрете российским туристам купаться на пляже египетского пятизвездочного отеля Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейх, расположенного рядом с военной базой, не соответствует действительности, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там добавили, что ассоциация проводит соответствующую проверку. Ранее в четверг Telegram-канал Shot написал со ссылкой на туристов, что этот отель, в который их заселили, находится максимально рядом с местной военной базой, из-за чего запрещено купаться в море на пляже рядом с отелем - приходится добираться до других пляжей. "Как это часто бывает, описание ситуации в медиа не соответствует действительности", - заявили в ассоциации. По информации АТОР, рядом с отелем действительно располагается стратегический объект. "Но, во-первых, это не "египетская военная база", а миротворцы – представители Многонациональных сил и наблюдатели (MFO), которые следят за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем с 1973 года. Во-вторых, база миротворцев... располагается на этом месте уже несколько десятков лет и ранее отдыхающим никак не мешала - отелю Stella Di Mare Beach Hotel & Spa уже 16 лет, никаких проблем с купанием никогда в этом месте не было", - сообщили в ассоциации. "В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание... Заявления об обратном выглядят, мягко говоря, странными, но проверка проводится", – привели в сообщении слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна. По данным ассоциации, на текущий момент ни один из опрошенных туроператоров не знает ни о каких ограничениях в данном отеле. "Также один из опрошенных участников рынка добавил, что в основном отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa популярен у гостей из Европы и у самих египтян, российские туроператоры работают с объектом в ограниченном объеме", - уточняется в сообщении.

https://1prime.ru/20250717/egipet-859606161.html

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бизнес, туризм, россия, шарм-эш-шейх, египет, израиль, атор